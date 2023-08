Dados mais fracos da China, varejo americano, arcabouço travado e o que mais move o mercado

A aversão ao risco marca os negócios no mercado internacional nesta terça-feira, 15, com investidores repercutindo negativamente a bateria de dados da economia chinesa divulgados no fim da última noite. Quase todos os números saíram abaixo das expectativas.

China em desaceleração

A produção industrial chinesa recuou de 4,4% para 3,7% na comparação ante consenso de manutenção do patamar anterior. As vendas do varejo também sofreram um recuo, passando de 3,1% para 2,5%, enquanto investidores esperavam por uma alta de 4,5%. Já a taxa de desemprego aumentou de 5,2% para 5,3%, como esperado.

"Enquanto no passado, números fracos podem ter estimulado pensamentos de um pacote de estímulo do governo, as esperanças parecem estar diminuindo para a resposta fiscal tradicional à fraqueza econômica devido ao excesso de dívida na economia", disse em nota Robert Carnell, head de research do ING para a região da Ásia-Pacífico.

Do lado monetário, o Banco Popular da China cortou a taca de juros de médio prazo. O movimento, no entanto, foi insuficiente para reverter o pessimismo do mercado.

Varejo americano

Investidores ainda aguardam nesta terça os dados de vendas do varejo americano, previstos para às 9h30. A projeção é de alta mensal de 0,4% e anual de 1,5%. Para o núcleo das venda do varejos espera-se uma contração mensal de 0,3%.

Impasse no arcabouço fiscal

No Brasil, as discussões fiscais voltam ao centro das atenções, com a tramitação do novo arcabouço fiscal em Brasília. O texto voltou para a Câmara, após ter sofrido alterações no Senado. Uma reunião estava prevista para discutir o tema na noite de ontem, mas precisou ser cancelada em meio ao mal-estar entre o governo e deputados após falas do ministro da Fazenda Fernando Haddad. O ex-prefeito chegou a dizer que a Câmara tem um poder muito grande e que era necessário construir uma moderação entre os poderes.

Renúncia na Eletrobras

O executivo Wilson Ferreira Junior apresentou o pedido de renúncia do cargo de CEO da Eletrobras. O Conselho de Administração da companhia elegeu Ivan Monteiro para ocupar seu lugar. Para assumir o cargo, Monteiro desocupou a cadeira de presidente do Conselho da companhia, que será assumida por Vicente Falconi Campos.

