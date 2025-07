Ibovespa opera em queda pressionado por dados fracos da economia

Ibovespa hoje

IBOV: -0,49%, a 135.517 pontos

Dólar: +0,14% a R$ 5,556

No radar hoje

A semana começa com uma série de indicadores importantes já no radar dos investidores nesta segunda-feira, 14. No Brasil, o destaque da manhã foi a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que registrou a primeira contração do ano. Em maio, o indicador recuou 0,7% na comparação com abril, interrompendo uma sequência de quatro meses de alta.

O resultado reflete os efeitos de uma política monetária ainda restritiva e do fraco desempenho da agropecuária, que caiu 4,2% no mês. A indústria também teve retração de 0,5%, enquanto o setor de serviços ficou estagnado. Mesmo excluindo o peso da agropecuária, o índice teria recuado 0,3% em maio.

Também pela manhã, o Banco Central divulgou o Boletim Focus, com nova revisão para baixo da inflação esperada em 2025. A projeção para o IPCA caiu de 5,18% para 5,17%, na sétima semana consecutiva de corte. Mesmo com o ajuste, a estimativa segue acima do teto da meta estabelecida pela autoridade monetária.

Às 15h, o Ministério do Desenvolvimento divulga a balança comercial semanal.

No cenário internacional, o comércio exterior da China deu um respiro aos mercados. Em junho, as exportações chinesas cresceram 5,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, superando as projeções.

As importações também surpreenderam positivamente, com alta de 1,1% após uma sequência de quedas mensais. Os números servem de prévia para a bateria de dados que será publicada às 23h desta segunda-feira, incluindo o PIB do segundo trimestre, vendas no varejo e produção industrial de junho.

Apesar do alívio momentâneo vindo da China, os mercados globais operavam em clima de aversão ao risco após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, formalizar no sábado uma tarifa de 30% sobre produtos importados da União Europeia (UE) e do México, com início previsto para 1º de agosto. A medida pressionou o euro e derrubou os índices futuros das bolsas americanas nas primeiras horas da manhã.