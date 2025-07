Trump anuncia tarifa de 30% para produtos importados do México e da União Europeia

Após sobretaxar em 50% os produtos do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 12, uma tarifa de 30% que incidirá, a partir de 1º de agosto, sobre importações do México e a União Europeia.

Duas cartas com as medidas foram publicadas por Trump nas redes sociais e endereçadas à presidente do México, Claudia Sheinbaum, e à presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Segundo o presidente dos Estados Unidos, as sobretaxas aos dois países serão implementadas caso não sejam oferecidos aos Estados Unidos melhores termos comerciais.

Tarifa ao México tem relação com fentanil

A imposição de tarifas ao México, segundo Trump, está relacionada aos cartéris de drogas o que chamou de "crise do fentanil" nos Estados Unidos.

"Os Estados Unidos impuseram tarifas ao México para lidar com a crise do fentanil da nossa nação, que é causada, em parte, pela falha do México em deter os cartéis, que são compostos pelas pessoas mais desprezíveis que já caminharam sobre a Terra, de despejar essas drogas em nosso país", afirmou o republicano, na carta.

O presidente dos Estados Unidos reconheceu que o México tem ajudado a proteger a fronteira, mas as medidas adotadas ainda são, segundo ele, insuficientes.

"O México ainda não conseguiu deter os cartéis que tentam transformar toda a América do Norte em um playground do narcotráfico. Obviamente, não posso permitir que isso aconteça!", afirmou Trump.

Trump diz que União Europeia não tem reciprocidade

Na carta enviada à presidente da Comissão Europeia, Trump afirmou que as relações entre o país e o bloco comercial têm sido pautadas pela falta de reciprocidade.

"Tivemos anos para discutir nossa relação comercial com a União Europeia e concluímos que devemos nos afastar desses déficits comerciais persistentes e prolongados, causados por políticas tarifárias e não tarifárias da União Europeia. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe de ser recíproco", afirmou o republicano, na carta.

Além da tarifa de 30% para a União Europeia, o presidente dos Estados Unidos afirmou que os produtos transbordados estarão sujeitos à tarifa mais elevada. Trump também afirmou que qualquer retaliação da União Europeia não ficará sem resposta.

"A União Europeia permitirá acesso completo e aberto ao mercado dos Estados Unidos, sem que tarifas sejam cobradas de nós, em uma tentativa de reduzir o grande déficit comercial. Se, por qualquer motivo, decidirem aumentar suas tarifas e retaliarem, qualquer que seja o valor, esse aumento será somado aos 30% que cobraremos", disse o republicano.