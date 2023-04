Ibovespa agora: bolsa recua, mas caminha para maior alta semanal do ano

O Ibovespa cai nos primeiros negócios desta sexta-feira, 14, com investidores digerindo dados da economia brasileira e americana divulgados nesta manhã.

Ibovespa agora

Ibovespa hoje: - 0,79%, 105.705pontos

No Brasil, a Pesquisa Mensal de Serviços revelou contração do setor em 3,1% em janeiro. Frente ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 6,1%.

Nos Estados Unidos, dados do varejo mostraram queda de 1% das vendas em março, acima da retração esperada de 0,4%. O crescimento também pior que o esperado na comparação anual, com alta de 2,94% ante consenso de 5,9%. Os números vão em linha com os dados mais fracos, já dando sinais dos impactos do aperto monetário na atividade.

Por outro lado, balanços das principais empresas do setor financeiro americano surpreenderam positivamente os analistas nesta manhã. J.P. Morgan, Wells Fargo, BlackRock e Citigroup apresentaram lucros acima das expectativas para o primeiro trimestre, abrindo de forma positiva a temporada de balanços dos Estados Unidos.

Mercado internacional

As ações do J.P. Morgan, por sinal, estão entre as maiores altas de Wall Street, com mais de 5% de alta. Apesar da forte valorização, os principais índices dos Estados Unidos apresentam leve queda nesta manhã.

S&P 500 (EUA): 0,10%

Nasdaq (EUA): - 0,39%

J.P. Morgan: + 5,16%

Melhor semana do ano

A maior cautela também se mostra presente no mercado brasileiro, após a sequência positiva do início da semana. Mesmo com a leve queda, o principal índice da bolsa brasileira ainda acumula mais de 4% de alta desde segunda, caminhando para seu melhor desempenho semanal desde dezembro.

O dólar, que nesta semana fechou abaixo de R$ 5 pela primeira vez desde junho, registra leve alta após três dias de forte queda.

"Lá fora, a inflação mais baixa na margem contribuiu. Aqui também, com o IPCA [mais baixo] e a questão do arcabouço fiscal. Somando tudo isso, o quadro para a propensão ao risco ficou muito melhor, o que se refletiu nos preços", comentou Bruno Lima, analista sênior de ações do BTG Pactual em morning call.

Maiores altas da bolsa de valores

Braskem (BRKM5): + 5,99%

Petrobras (PETR4): + 0,99%

Locaweb (LWSA3): + 0,76%

Maiores quedas da bolsa de valores:

Rede D'Or (RDOR3): - 6,65%

CSN (CSNA3): - 6,27%

Alpargatas (ALPA4): - 3,88%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.