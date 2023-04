As maiores altas da bolsa hoje, 14/4; confira os 5 destaques da B3

O Ibovespa abre em queda nesta sexta-feira, 14. Após recuo, a bolsa de valores caminha para a maior alta semanal do ano com investidores digerindo dados da economia brasileira e americana divulgados nesta manhã. Resultados dos principais bancos dos Estados Unidos surpreendem positivamente e J.P. Morgan salta mais de 5% no pré-mercado. Confira abaixo as maiores altas da bolsa hoje.

5 maiores altas da bolsa de valores

O que é a bolsa de valores?

A bolsa de valores, ou B3, é o ambiente em que são negociados valores mobiliários como ações, contratos de produtos como câmbio e juros, além de títulos.

O que faz o Ibovespa subir ou cair?

O índice muda através de seus constituintes, sejam eles o valor de mercado das empresas, fundamentos ou os preços das ações. Podemos destacar:

Empresas: as empresas que compõem o índice Bovespa podem afetá-lo. Desse modo, os maiores contribuintes do índice devem sempre ser monitorados, pois, são os que mais podem impulsionar ou levar ao seu declínio;

Dados econômicos: os dados econômicos sobre a economia brasileira podem afetar o índice, tais como inflação, desemprego, níveis de estoque e rendimentos do Tesouro;

Política: disputas comerciais e dificuldade com regulamentações podem afetar negativamente o índice. Desse modo, geralmente, o Ibovespa é beneficiado em discussões sobre livre comércio, desregulamentação e redução de impostos.

Dólar: no geral, o Ibovespa e o dólar americano possuem uma relação inversa. Como resultado, quando um sobe, o outro desce. Este fato ocorre devido a um grande quantitativo de investidores estrangeiros na bolsa de valores brasileira, que por sua vez, trocam dólares por reais, valorizando a moeda nacional. No entanto, quando há uma fuga de capital estrangeiro da bolsa, essa situação se inverte.

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

