Após 'choque' do BC, Ibovespa cai 1,6% na abertura; dólar recua a R$ 5,90

No dia seguinte à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) em elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual (p.p.) e sinalizar uma Selic em 14,25% em março de 2025, o Ibovespa abriu a sessão desta quinta-feira, 12, em queda de 1,57% aos 127.556 pontos, com todos os ativos no vermelho.

O 'choque' do BC, interpretado pelo mercado como um tom 'hawkish' (mais duro), colaborou para a reancoragem nas expectativas o que favoreceu a taxa de câmbio, que voltou a operar na cas dos R$ 5,90.

A notícia sobre a saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também impacta o câmbio. Isso porque aumenta as dúvidas sobre Lula concorrer em 2026, o que pode abrir espaço para o fortalecimento de outros nomes na corrida eleitoral, indicando, assim, a possibilidade de ajustes fiscais mais robustos no futuro.

O presidente passou por um novo procedimento nesta quinta-feira e, de acordo com o médico pessoal do chefe do Executivo, Roberto Kalil Filho, a cirurgia foi um sucesso e ele já está “acordado e falando”.

Lula realizou uma embolização da artéria meníngea média, uma técnica indicada para prevenir o retorno de sangramentos no cérebro.

Outro fator que colabora para a apreciação do real são os dois leilões de linha feitos pelo BC na manhã desta quinta-feira. A intervenção tinha valor total de US$ 4 milhões e foi totalmente liquidada. O leilão de linha consiste na venda de dólar no mercado à vista pelo BC, com o compromisso de recompra posteriormente.

Ibovespa hoje

'Choque' do BC

Embora o mercado de apostas já considerasse a possibilidade de alta para 13,25%, alguns economistas ainda apostavam em um aumento mais moderado, de 0,75 ponto percentual, por parte do Banco Central (BC). Na pesquisa Bloomberg, 12 analistas esperavam uma taxa Selic com alta de 1 p.p., enquanto 20 esperavam uma alta de 0,25 p.p. - e um aguardava alta de 0,50 p.p..

O que surpreendeu, contudo, foi a indicação de que o BC pretende realizar mais dois aumentos de juros na mesma magnitude nas próximas reuniões.

A decisão do Copom, última com Roberto Campos Neto à frente da presidência do BC, parece ser um esforço claro para reforçar a credibilidade junto aos agentes econômicos. Isso se aplica tanto à atual diretoria quanto à próxima, sob o comando de Gabriel Galípolo.

Essa elevação da Selic ocorre em um momento de forte preocupação em relação às contas públicas, intensificada após a apresentação do pacote fiscal no final de novembro. As medidas anunciadas não geraram confiança nos investidores, contribuindo para a valorização do dólar, que alcançou a casa dos R$ 6.

Essa desancoragem das expectativas em relação ao fiscal ainda permanece e alguns agentes, como o BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), já projeta um dólar a R$ 6,25 para 2025.

Dólar hoje

O dólar opera em queda de 0,82% cotado a R$ 5,907. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 1,30% aos R$ 5,968.

