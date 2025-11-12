Ibovespa estende ganhos e avança nos 158 mil pontos

O Ibovespa abriu em leve alta as negociações desra quarta-feira, 12, após sustentar 12 recordes consecutivos de fechamento. Por volta das 10h22, o principal índice acionário do mercado brasileiro subia 0,18%, aos 158.025 pontos.

No cenário doméstico, o mercado monitora sinais sobre quando o Banco Central do Brasil começará a reduzir a taxa básica de juros, a Selic.

Os investidores aguardam hoje declaração do presidente do BC, Gabriel Galípolo, que concede nesta quarta uma entrevista coletiva em meio à divulgação do Relatório de Estabilidade Financeira e em evento da Bradesco Asset.

Já no cenário externo, os investidores acompanham a reunião do Comitê de Regras da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

Segundo a imprensa local, deve avançar o projeto de financiamento do governo. Na segunda-feira, o Senado aprovou um acordo que encerra o shutdown, a paralisação dos serviços públicos. A expectativa dos investidores é pelo fim do shutdown.

Temporada de balanços

Na agenda corporativa desta quarta-feira, também estão a continuidade da temporada de balanços. Entre as emrpesas que divulgam resultados estão Americanas, Banco do Brasil, Casas Bahia, Moura Dubeux, Multilaser e Ultrapar.

Nos EUA, Microsoft e a Google, controlada da Alphabet, anunciaram investimentos da ordem US$ 16 bilhões na Europa. Os aportes serão direcionados para a expansão da infraestrutura de inteligência artificial na região, ação que pode repercutir na abertura dos mercados.