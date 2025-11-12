Dólar volta a subir após cinco quedas seguidas e fecha a R$ 5,29

Após cinco sessões consecutivas de queda, o dólar à vista voltou a subir frente ao real nas negociações desta quarta-feira, 12. A moeda norte-americana subiu 0,36% e terminou o dia cotada a R$ 5,292 depois de ter atingido no pregão desta terça o menor valor desde junho de 2024 ao cair para R$ 5,27.

No exterior, o índice DXY, que mede a força da divisa contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, seguia estável, com ligeira alta de 0,01%.

Segundo operadores, a dinâmica de apreciação do dólar frente ao real refletiu um dia de ajuste técnico, após acumular queda superior a 2% nas últimas sessões.

"O movimento ocorre em meio à expectativa pela retomada dos indicadores econômicos dos Estados Unidos com o fim do shutdown, o que traz cautela aos mercados e leva investidores a reduzirem posições após a sequência de apreciação do real", disse Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Para o especialista, apesar da correção, o diferencial de juros doméstico segue como fator de sustentação para a moeda brasileira. "Já que a ata do Copom e o IPCA mais fraco reforçaram a percepção de que o ciclo de cortes da Selic deve começar apenas em 2026, mantendo o diferencial de juros como suporte importante para divisa brasileira", afirma.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta quarta que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e o relatório de empregos, o payroll, dos Estados Unidos de outubro podem "nunca ser divulgados".

Os dados ainda não foram publicados por conta da paralisação do governo americano, o chamado shutdown. Há expectativas de que o fim da paralisação ocorra ainda hoje.

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos vai votar o acordo para encerrar a paralisação governamental mais longa da história do país na noite desta quarta-feira (12). Durante coletiva de imprensa, a porta-voz da Casa Branca acrescentou que o presidente Donald Trump deve assinar ainda nesta quarta o fim do shutdown.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.