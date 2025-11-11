Microsoft e Google vão investir US$ 16 bilhões em IA na Europa

As big techs Microsoft e a Google, controlada da Alphabet, anunciaram investimentos da ordem US$ 16 bilhões na Europa, informou a Dow Jones Newswires. Os aportes serão direcionados para a expansão da infraestrutura de inteligência artificial na região.

A Microsoft planeja investir mais de US$ 10 bilhões em um centro de dados em Sines, no sudoeste de Portugal, com início previsto para 2026. A companhia de Bill Gates está construindo a instalação em parceria com a Nvidia, a startup britânica de infraestrutura de IA Nscale Global Holdings e a construtora de data centers Start Campus. De acordo com a reportagem da Dow Jones Newswires, o projeto prevê a implantação de 12.600 unidades de processamento gráfico (GPUs) Nvidia GB300 no local.

Será o maior investimento da Microsoft em Portugal até agora e um dos maiores em capacidade de computação de IA na Europa. Brad Smith, presidente da Microsoft, anunciou o investimento durante o Web Summit, evento de tecnologia realizado em Lisboa.

Google

O Google, por sua vez, anunciou que planeja investir US$ 6,4 bilhões, equivalentes a 5,5 bilhões de euros, em recursos de computação e operações na Alemanha nos próximos quatro anos. A big tech afirmou que a cifra cobre um novo centro de dados em Dietzenbach, uma instalação existente em Hanau e obras para expandir os escritórios em Berlim, Frankfurt e Munique.

Os anúncios se somam a uma onda de promessas de investimento de empresas de tecnologia para atender à crescente demanda por serviços de IA nos últimos meses.

Desde que a OpenAI lançou o ChatGPT ao público no fim de 2022 — desencadeando uma onda de gastos —, gigantes da tecnologia prometeram bilhões de dólares para reforçar data centers, serviços em nuvem e infraestrutura de IA na Europa.

Na semana passada, a Nvidia e a empresa de telecomunicações alemã Deutsche Telekom anunciaram um investimento de €1 bilhão (cerca de R$ 6,1 bilhões) na construção de um data center de inteligência artificial na Alemanha. O acordo veio poucos dias depois da Amazon afirmar que investiria mais de 1,4 bilhão de euros nos Países Baixos nos próximos três anos para fortalecer seus negócios de computação em nuvem e varejo no país.

Em setembro, a Microsoft havia anunciado um investimento de US$ 30 bilhões no Reino Unido entre 2025 e 2028 para reforçar sua infraestrutura de inteligência artificial e operações no país. A empresa planeja construir o maior supercomputador do Reino Unido, com mais de 23 mil unidades de processamento gráfico avançado, em parceria com a empresa britânica Nscale.

Embora a Europa continue atraindo compromissos de investimento, os aportes em IA no continente ainda são pequenos se comparados aos centenas de bilhões de dólares comprometidos nos Estados Unidos.

Anunciado logo no segundo dia do retorno de Donald Trump à Casa Branca, o mega projeto de infraestrutura para inteligência artificial Stargate, uma joint venture de US$ 500 bilhões entre OpenAI, Softbank, MGX e Oracle, supera em muito os investimentos observados na Europa.