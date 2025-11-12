Invest

Fim do shutdown, serviços no Brasil e Galípolo: o que move os mercados

Expectativa é pelo fim do shutdown nos EUA, além de balanços pelo Brasil e falas do presidente do BC

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 06h01.

Nos Estados Unidos, na volta do feriado do Dia do Veterano, o mercado acompanha a reunião do Comitê de Regras da Câmara dos Representantes. Segundo a imprensa local, deve avançar o projeto de financiamento do governo. Na segunda-feira, o Senado aprovou um acordo que encerra o shutdown, a paralisação dos serviços públicos.

No Brasil, às 9h, serão divulgados os dados de serviços referentes a setembro, com previsão de alta 0,4% em relação ao mês anterior e de 3,6% na base anual. Às 14:30, será divulgado o fluxo cambial semanal.

Às 10h, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, concede entrevista coletiva sobre o Relatório de Estabilidade Financeira (REF), com transmissão pelo canal do YouTube do Banco Central. Mais tarde, às 14h, Galípolo palestra em evento promovido pela Bradesco Asset Management, em São Paulo.

Temporada de balanços

Na agenda corporativa desta quarta-feira, divulgam resultados Allied, Allos, Americanas, Automob, Banco do Brasil, Casas Bahia, Copel, Cosan, Eneva, Equatorial, Eucatex, GPS, Hapvida, IMC, Lopes Brasil, Metal Leve, Moura Dubeux, Multilaser, Oceanpact, Pine, Plano e Plano, Positivo, Randon, RNI, Rossi Resid, Taesa, Time For Fun, Ultrapar, Vamos, Vittia e WDC Networks.

No exterior, Microsoft e a Google, controlada da Alphabet, anunciaram investimentos da ordem US$ 16 bilhões na Europa. Os aportes serão direcionados para a expansão da infraestrutura de inteligência artificial na região, ação que pode repercutir na abertura dos mercados.

