Ibovespa hoje: Bolsa sobe e dólar cai em meio a rali no exterior por ativos de risco

O Ibovespa sobe nesta segunda-feira, 12, acompanhando a recuperação de bolsas internacionais, que avançam pelo quarto pregão consecutivo. O dólar cai frente ao real, em linha com sua desvalorização no exterior contra moedas emergentes e desenvolvidas.

Ibovespa: + 1,30%, 113.759 pontos

+ 1,30%, 113.759 pontos Dólar: - 0,41%, R$ 5,127

O bom humor ocorre mesmo com banco centrais cada vez mais contracionistas e antes de dados da inflação americana previstos para esta semana. Números da inflação ao consumidor será divulgado amanhã, 13, nos Estados Unidos sob expectativa de queda na comparação anual.

O maior otimismo para a dinâmica inflacionária também segue presente no mercado brasileiro. O consenso para o IPCA deste ano foi revisado mais uma vez para baixo em boletim Focus desta segunda -- a 11ª consecutiva. A projeção mediana dos economistas caiu de 6,61% para 6,40%. Em meados de junho, última vez que a estimativa se manteve estável, o consenso para o IPCA era de 8,27% para este ano.

O consenso para a taxa Selic, no entanto, se manteve em 13,75%, refletindo o fim do ciclo de alta de juros, a despeito das recentes declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

A melhora das perspectivas para a economia brasileira tem contribuído especialmente para ações de empresas ligadas à atividade doméstica. Entre elas, estão as de grandes varejistas, que voltam a ser destaque no pregão desta segunda.