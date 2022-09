Ações da Zamp, dona do BK Brasil, saltam após Mubadala aumentar oferta

As ações da Zamp (BKBR3), dona das operações das bandeiras Burger King e Popeyes no Brasil, saltaram mais de 7% na máxima do dia e fecharam em alta de 3,63% nesta segunda-feira, 12, com investidores de olho na oferta pela empresa.

Isso porque a Mubadala Capital elevou a oferta que fez para adquirir o controle da Zamp. A gestora, que conta com recursos do fundo soberano Abu Dhabi, tem pouco mais de 5% do capital da dona do BK Brasil e fez uma oferta pública (OPA) por mais 45% do capital da empresa.

A primeira oferta ofereceu um preço de R$ 7,55 por ação — um movimento de quase R$ 1 bilhão. O preço foi dado em um momento que os papéis estavam próximos das mínimas históricas, e a oferta foi mal recebida.

No início de agosto, o Conselho de Administração votou contra a realização da oferta e, ao final do mesmo mês, acionistas minoritários com cerca de 20% da Zamp enviaram uma carta à empresa rejeitando a oferta da Mubadala.

Em resposta à reação do mercado, a Mubadala elevou a oferta para R$ 8,31 por ação, o que representa um prêmio de 34% sobre cotação de fechamento das ações da BK Brasil em 29 de julho, véspera do anúncio da oferta. O prêmio anterior era de 30%.

A validade da oferta e data de realização do leilão, que ocorreria nesta quinta-feira, foram prorrogadas para o dia 26 de setembro.

O que esperar da nova oferta do Mubadala

Mesmo com a elevação no preço, a nova oferta ainda tem poucas chances de sair do papel, segundo o Credit Suisse. O banco suíço estima que o novo prêmio implica em um múltiplo de 6,5 vezes EV/Ebitda – indicador financeiro que compara o valor da empresa, acrescido das dívidas, dividido pelo lucro operacional. O valor seria 32% menor que a média histórica de negociação da Zamp.

Além disso, o novo preço da oferta ficou 29% abaixo do ponto médio de de R$ 11,72 por ação estimado pelo consultor financeiro externo da companhia, dizem os analistas.

“Dessa forma, continuamos acreditando que a oferta pública tem poucas chances de avançar, pois o sucesso do negócio ainda está sujeito à aprovação dos acionistas”, afirmam em relatório.

