Ibovespa abre em forte alta após inflação de julho vir abaixo da estimativa

O Ibovespa abriu em forte alta nesta terça-feira, 11, após a divulgação de que a inflação oficial, medida pelo IPCA, subiu 0,26% em julho, abaixo da estimativa de 0,37% do mercado. Por volta das 10h10, o índice avançava 1,28%, aos 137.363 pontos.

Na segunda-feira, 11, o índice fechou em queda de 0,21%, aos 135.623 pontos, após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciar o cancelamento da reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. A reunião para tratar do tarifaço sobre os produtos brasileiros estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira.

No mercado cambial, o dólar americano abriu em queda de 0,56%, cotado a R$ 5,412 por volta das 10h10.

Ibovespa hoje

IBOV: +1,28, aos 137.363 pontos

Dólar: -0,56%, a R$ 5,412

Inflação nos EUA e Brasil

O índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos, divulgado nesta terça-feira, 12, subiu 2,7% em julho na comparação anual, abaixo da expectativa de 2,8% e repetindo o ritmo de junho. Na variação mensal, a alta foi de 0,2%, em linha com as projeções.

O núcleo do CPI avançou 3,1% em 12 meses, acima da previsão de 3,0%, com aceleração frente aos 2,9% de junho. Após os dados, as apostas de que o Federal Reserve cortará os juros em 0,25 ponto percentual na reunião de setembro passaram de 86% para mais de 90%, segundo o CME FedWatch.

No Brasil, a inflação oficial, medida pelo IPCA, subiu 0,26% em julho, abaixo da estimativa de 0,37% do mercado. No acumulado em 12 meses, o índice recuou para 5,23%, de 5,53% no período anterior.

O resultado foi influenciado principalmente pela energia elétrica residencial, que respondeu por 0,12 ponto percentual do mês. Alimentos voltaram a cair (-0,27%), com destaque para batata-inglesa e cebola. Sem energia elétrica, o IPCA teria sido de 0,15% no mês, segundo o IBGE.

Petróleo

No mercado de petróleo, a Opep manteve a previsão de crescimento da demanda global em 1,3 milhão de barris por dia (bpd) em 2025, para um total de 105,14 milhões de bpd. Para 2026, a estimativa foi elevada em 100 mil bpd, para 1,4 milhão de bpd.

Fora da Opep+, a oferta deve crescer 800 mil bpd em 2025, com destaque para EUA, Brasil, Canadá e Argentina, e 600 mil bpd em 2026. A produção da Opep+ subiu 335 mil bpd em julho ante junho, para 41,94 milhões de bpd.

No radar hoje

No cenário corporativo, a temporada de balanços entra na reta final. O BTG Pactual divulgou resultados antes da abertura da B3, enquanto Americanas, CVC, Light e MRV apresentam seus números após o fechamento.

Na política brasileira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa às 14h30 da comissão mista responsável por analisar a Medida Provisória (MP) que trata do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no Senado.

Às 18h, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concede entrevista à BandNews.

No setor de energia, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Petrobras realizam hoje uma reunião preparatória sobre a exploração na Foz do Amazonas.

Mercados internacionais

As bolsas da Ásia encerraram a terça-feira, 12, majoritariamente em alta, impulsionadas pela prorrogação da trégua tarifária entre Estados Unidos e China.

O Nikkei 225, do Japão, subiu 2,15%, renovando recorde histórico, enquanto o S&P/ASX 200, da Austrália, avançou 0,41% após o banco central cortar os juros em 0,25 ponto percentual, para 3,6% ao ano.

Na China, o Shanghai Composite ganhou 0,50% e o Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,25%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, recuou 0,53%.

Na Europa, por volta das 10h (horário de Brasília), o cenário era misto: o DAX, de Frankfurt, caía 0,16%, o CAC 40, de Paris, avançava 0,52%, o Stoxx 600 subia 0,19% e o FTSE 100, de Londres, ganhava 0,21%.

Nos Estados Unidos, os futuros operavam em alta: Dow Jones avançava 0,56%, S&P 500 ganhava 0,15% e Nasdaq 100 subia 0,42%.