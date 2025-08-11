Sabesp (SBSP3) tem lucro de R$2,13 bilhões no 2º trimestre, alta de 76%

A Sabesp (SBSP3) encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de R$2,13 bilhões, um crescimento de 76,6% na comparação anual. O lucro por ação foi de R$ 3,12, frente aos R$ 1,77 registrados no ano passado. Esse desempenho foi impulsionado por fatores como o ciclo tarifário de 2024, a eliminação de descontos para grandes clientes e a expansão da universalização, com a adição de novas ligações de água e esgoto.

O EBITDA da empresa atingiu R$ 3,89 bilhões, com um crescimento de 29,4% em comparação ao ano passado. O número incluo o efeito não recorrente de R$ 25 milhões provenientes da venda de créditos de precatórios, sendo R$ 8 milhões em Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) e R$ 17 milhões em outras receitas e despesas operacionais.

A receita líquida da companhia cresceu 32,8%, totalizando R$ 8,965 bilhões, no comparativo anual.

“Com resultados sólidos, conseguiremos ampliar nossa capacidade de investimento e aumentar a distribuição de dividendos ao Fundo de Apoio à Universalização no Estado de São Paulo, o FAUSP. Esse fundo, criado na desestatização, é abastecido com os recursos do processo feito há um ano e com os dividendos pagos ao Estado, servindo exclusivamente para amortizar o impacto tarifário de todo o investimento que estamos fazendo para beneficiar a população”, afirmou o CFO da empresa, Daniel Szlak.

A companhia investiu R$ 3,6 bilhões no trimestre, um aumento de 178% em relação ao mesmo período de 2024. O crescimento nos investimentos foi impulsionado pela modernização da infraestrutura e pela expansão da rede, com destaque para a primeira etapa do Integra Tietê, intervenções no litoral e na Região Metropolitana de São Paulo, além do projeto "Nossa Guarapiranga". No semestre, o CAPEX acumulado foi de R$ 6,45 bilhões e, nos últimos 12 meses, de R$ 10,6 bilhões.

Para financiar esses investimentos, a Sabesp acelerou o ritmo de captação no mercado de capitais, alcançando R$ 12,9 bilhões em caixa disponível até julho, o que garante liquidez para sustentar um plano de investimentos estimado em R$ 70 bilhões até 2029, segundo a empresa.

Ao mesmo tempo, a Sabesp conseguiu reduzir suas despesas operacionais em 19%, para R$ 476 milhões no trimestre. Esse corte foi resultado da queda de R$ 399 milhões em despesas gerais e administrativas, que incluíram R$ 200 milhões em provisões legais e R$ 96 milhões em antecipações de repasses a fundos municipais. Além disso, houve uma redução de R$ 77 milhões em despesas com pessoal, reflexo de uma diminuição de 11% no quadro de colaboradores.

Em termos operacionais, a produção de água avançou 4,8% em relação ao ano passado, com o número de ligações ativas de água subindo 0,8% e as de esgoto crescendo 1,1%. Além disso, o número de unidades beneficiadas por tarifas subsidiadas saltou 79,7% desde o final de 2024, alcançando 1,72 milhão de unidades, o que representa aproximadamente cinco milhões de pessoas.

A empresa também obteve redução de 18% nas reclamações por falta de água e 23% nas queixas de vazamentos. O tempo médio de recomposição de pavimentos caiu em 42%, refletindo a eficiência das novas iniciativas operacionais.