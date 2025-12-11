Invest

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta quinta-feira, 11

Ibovespa abriu as negociações em baixa, refletindo também o recuo dos papéis de peso, como Vale e Petrobras. Dólar recua

Bolsa (Germano Lüders/Exame)

Da Redação
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10h32.

Última atualização em 11 de dezembro de 2025 às 11h57.

Ibovespa recua nas negociações nesta quinta-feira, 11, com os investidores analisando as decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Por volta das 11h50, o principal índice acionário da B3 recuava 0,12%, aos 158.880 pontos.

Na sessão passada, o Ibovespa avançou com o terceiro corte nos juros dos Estados Unidos diante da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central do país), que reduziu a taxa em mais 0,25 ponto percentual, levando-a para o intervalo 3,50% a 3,75%.

Após o fechamento do mercado, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a Selic no patamar atual, de 15%a ao ano, como esperado, mas deixou em aberto os próximos passos. Ainda que não tenha eliminado a chance de um corte de juros em janeiro, as apostas de início do ciclo de afrouxamento monetário já na próxima reunião tendem a perder força diante da falta de sinalização, segundo o Bradesco BBI.

"O comunicado foi mais duro do que esperávamos", acrescentou Mario Mesquita, economista-chefe do Itaú. O banco destaca que os membros do Copom afirmaram que a estratégia de política em curso é "adequada", o que sugere continuidade.

"O comunicado estabelece uma barra alta para um corte em janeiro. Saberemos mais sobre a estratégia do Copom com a divulgação da ata na terça-feira, quando poderemos revisitar nossa projeção de curto prazo. Mantemos um ciclo de afrouxamento de 225 pontos-base, com a taxa Selic encerrando o ano em 12,75% ao ano", disse o Itaú.

David Beker, chefe de economia para Brasil e de estratégia para América Latina do Bank of America, também avalia que apesar do desenvolvimento favorável da perspectiva inflacionária, a comunicação do das autoridades monetárias no Brasil inclina-se "para o lado hawkish", como diz o mercado em referência a uma postura mais rígida para combater a inflação, priorizando o aumento das taxas de juros e a restrição monetária.

O mercado ainda observa o volume de vendas no varejo restrito, que subiu 0,5% em outubro, ante estimativas de queda de 0,1%.

Já o dólar abriu as negociações perto da estabilidade, mas passou a cair. Às 111h57, a moeda americana recuava 0,75%, cotada a R$ 5,427.

