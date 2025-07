Ibovespa abre em leve queda, ainda de olho nas tarifas de Trump; dólar sobe cotado a R$ 5,56

O Ibovespa abriu nesta sexta-feira, 11, em queda. Às 10h09, o principal índice da B3 registrava perdas de 0,20%, chegando aos 136.463 pontos.

Na quinta-feira, 10, o índice fechou com uma retração de 0,54%, alcançando os 136.743 pontos, refletindo os impactos da imposição das tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Por volta das 10h, o dólar registrava valorização de 0,56%, cotado a R$ 5,5627.

Tarifas de Trump

Os mercados iniciaram esta sexta-feira, 11, em clima mais ameno, após a reação moderada do governo brasileiro à tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos nacionais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou que não pretende retaliar imediatamente e afirmou, em entrevista ao Jornal Nacional, que poderá usar a Lei de Reciprocidade caso as negociações fracassem. Segundo Lula, a prioridade será buscar articulação diplomática com outros países afetados para levar o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC).

No Congresso, líderes da Câmara e do Senado sugerem o uso da Lei de Reciprocidade, e aliados de Jair Bolsonaro pressionam para que o ex-presidente interceda junto a Donald Trump. A leitura é de que uma eventual desistência de Trump poderia fortalecer Bolsonaro politicamente.

No cenário internacional, os investidores seguem atentos à escalada tarifária promovida por Trump. Depois de confirmar uma tarifa de 35% sobre produtos do Canadá, o presidente afirmou que nesta sexta-feira será a vez da União Europeia receber uma carta com os novos termos tarifários. A expectativa é de que o tom das medidas determine o humor dos mercados nos próximos dias.

Indústria e serviços

O volume de serviços no Brasil cresceu 0,1% em maio de 2025 na comparação com abril, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo IBGE. Com o resultado, o setor atingiu o mesmo nível de outubro de 2024, o mais alto da série histórica iniciada em 2011. Frente a maio de 2024, o avanço foi de 3,6%, marcando a 14ª taxa positiva consecutiva. No acumulado de 2025, os serviços sobem 2,5% e em 12 meses, 3,0%, com aceleração frente ao ritmo de abril (2,7%).

O crescimento no mês foi puxado principalmente pelos serviços profissionais, administrativos e complementares (0,9%), além de "outros serviços" (1,5%) e informação e comunicação (0,4%). Já os segmentos de transportes (-0,3%) e serviços prestados às famílias (-0,6%) registraram queda.

Já a produção industrial brasileira caiu 0,5% em maio de 2025 frente ao mês anterior, com nove das 15 localidades pesquisadas registrando queda, segundo o IBGE. Os recuos mais intensos vieram de Mato Grosso (-7,0%), Bahia (-3,7%) e Amazonas (-3,3%). Por outro lado, o destaque positivo foi do Espírito Santo, que avançou 16,2%, eliminando perdas anteriores. Na média móvel trimestral, houve leve alta de 0,2%, mantendo a trajetória ascendente iniciada em fevereiro. Na comparação anual, o setor industrial cresceu 3,3%, com 11 dos 18 locais pesquisados em alta.

No radar hoje

Na Europa, dados divulgados nesta manhã mostraram que a economia do Reino Unido voltou a encolher em maio, com queda de 0,1% no PIB, frustrando a expectativa de alta de 0,1%. A retração foi puxada por uma queda de 0,9% na produção industrial e de 0,6% na construção. Foi o segundo mês seguido de contração, após os efeitos combinados do aumento de impostos domésticos e das tarifas americanas.

Nos Estados Unidos, o destaque da agenda é a divulgação do relatório mensal do Tesouro, às 15h (horário de Brasília), que pode dar pistas sobre o estado das contas públicas e o impacto fiscal das políticas recentes da Casa Branca.

Produção de petróleo

A oferta global de petróleo deve crescer em ritmo muito superior ao da demanda em 2025, segundo relatório divulgado nesta sexta-feira, 11, pela Agência Internacional de Energia (AIE). A entidade estima uma alta de 2,1 milhões de barris por dia na produção neste ano, contra apenas 704 mil barris por dia no consumo. A maior parte da oferta extra veio da Opep+, liderada pela Arábia Saudita, em meio a tensões no Estreito de Ormuz, mas fatores sazonais e a demanda por viagens no verão continuam apertando o mercado no curto prazo.

Apesar do risco de excesso de oferta nos próximos meses, a AIE avaliou que os aumentos recentes não tiveram impacto significativo imediato. Os estoques globais subiram no segundo trimestre, mas parte desse volume está concentrada na China e nos Estados Unidos, fora do alcance do mercado. Para 2026, a agência projeta crescimento modesto tanto na oferta quanto na demanda, mantendo previsões bem abaixo das estimativas da Opep.

