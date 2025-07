Marfrig e BRF despencam na Bolsa, com assembleia sobre fusão adiada pela 2ª vez

As ações da Marfrig e da BRF tombam na Bolsa, na tarde desta sexta-feira, 11, após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciar, pela segunda vez, o adiamento da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que decidirá sobre a fusão entre as duas empresas. O órgão determinou que a AGE seja prorrogada por 21 dias, para que as companhias forneçam mais detalhes sobre as informações usadas pelos comitês independentes ao estruturar a operação.

Por volta das 15h40 (horário de Brasília), os papéis da Marfrig caíam 4,08%, sendo negociados a R$ 23,02 - uma das cinco maiores baixas do Ibovespa. As ações da BRF não ficavam muito atrás, recuando 3,57%, a R$ 22,18.

O adiamento é um novo capítulo de uma saga que já havia começado em junho. A AGE, inicialmente marcada para o dia 18 de junho, também foi adiada pela CVM, que, à época, já havia apontado problemas semelhantes na transparência das informações fornecidas pelas empresas. A decisão da autarquia de adiar a assembleia teve como base a falta de clareza sobre os critérios usados para determinar a relação de troca das ações — de 0,8521 ação da Marfrig para cada papel da BRF — uma questão levantada por acionistas minoritários.

Entre os protestantes estão Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, e Alex Fontana, que alegam que a falta de transparência pode prejudicar os investidores. Esses mesmos acionistas minoritários já haviam solicitado, na Justiça, a suspensão da AGE. No entanto, os juízes indeferiram o pedido, assim como a segunda ação movida por outro minoritário, aposentado da Previ.

A CVM, seguindo a recomendação da Superintendência de Relações com Empresas (SEP), afirmou que o adiamento é necessário para garantir que os acionistas da BRF tenham acesso a informações mais detalhadas sobre os critérios e as condições que fundamentaram a proposta de fusão. O pedido foi aprovado por unanimidade pelos membros da autarquia.

Em sua decisão, a CVM ainda destacou que a análise de possíveis abusos nas condições da operação requer uma investigação mais profunda, o que justifica a prorrogação do prazo.

A BRF confirmou que a assembleia foi suspensa e disse que vai informar o mercado sobre uma nova data.