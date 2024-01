Ibovespa agora: bolsa opera volátil com IPCA no Brasil e CPI nos EUA

No dia mais aguardado da semana pelos investidores, o Ibovespa desta quinta-feira, 11, abre em queda. A sessão começou com dados da inflação brasileira, que veio levemente acima das expectativas, mas ainda dentro do intervalo da meta. Em seguida, foi a vez dos números dos Estados Unidos e que devem balizar os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Antes da abertura do mercado, o IBGE publicou os dados de dezembro e o acumulado do ano do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), indicador oficial da inflação brasileira. No último mês, o índice teve alta de 0,56%, enquanto no ano ele acumulou alta de 4,62%. O Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu uma meta de inflação a 3,25%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Com o resultado de hoje, o indicador ainda ficou dentro da meta.

A economista-chefe da Galápagos Capital, Tatiana Pinheiros, explica que o destaque da alta de 0,56% foi a inflação de alimentação em 1,11%, que tem muitos itens e sempre pressiona a difusão. “Na nossa opinião, a inflação de dezembro não muda a avaliação do Copom, mas reforça o pace de 50 bps de corte em janeiro”, diz.

Ibovespa agora

IBOV: +0,07%, aos 130.927 pontos.

Em seguida, foi a vez dos EUA com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA. A FactSet projetava que o indicador alcançasse uma taxa de crescimento anual de 3,2% em dezembro; com o núcleo avançando até 3,8%. No entanto, o CPI ficou em 3,4%, e o núcleo, em 3,9%. Também ficou acima das expectativas a leitura mensal, que ficou em 0,3%, ligeiramente acima das estimativas de 0,2%. O núcleo mensal veio em linha com 0,3%.

Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, explica que devido ao relatório de situação de emprego dos EUA, que mostrou na criação de vagas mais fortes que o esperado para o mês de dezembro, havia uma certa preocupação de que talvez o CPI americano pudesse vir mais forte que o esperado. “E de que o Fed possa sustentar o atual nível de juros por um período um pouco mais longo por lá.”

Embora parte dos números realmente tenham vindo acima das estimativas, há quem esteja vendo o copo meio cheio. “Se você parar para fazer uma leitura do dado em si, o fato de o núcleo ter vindo em linha com as projeções é um fator minimamente positivo”, diz Lucca Ramos, sócio da One Investimentos.

Já durante à noite, será a vez da China divulgar os dados da sua inflação — mas os impactos desses números podem fazer preço no pregão de amanhã. Isso porque o país é o principal importador de commodities, que têm um peso relevante ao índice Bovespa, e outros mercados internacionais.

Maiores altas do Ibovespa

Assaí (ASAI3): +3,39%

+3,39% Magazine Luiza (MGLU3): +3,21%

+3,21% Prio (PRIO3): +1,92%

Maiores quedas do Ibovespa

MRV (MRVE3): -3,68%

-3,68% CMIN (CMIN3): -1,90%

-1,90% Marfrig (MRFG3): -1,90%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta quinta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,24%, a R$ 4,880. Na quarta-feira, o dólar fechou em queda de 0,27%, cotado a R$ 4,891.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest: