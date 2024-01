MRV (MRVE3): ações desabam mais de 10% e lideram quedas do Ibovespa

As ações da MRV (MRVE3) amargam uma forte queda no Ibovespa desta quinta-feira, 11. Por volta das 16h, os papéis da construtora tinham uma baixa de 10,73%, cotados a R$ 8,49. Inclusive, a queda de hoje representa a sexta da companhia neste ano, que totaliza apenas oito pregões. Apenas em janeiro, a construtora teve desvalorizaçao de 23,95%.

Sem qualquer fato relevante que justifique a queda nas ações da MRV, especialistas apontam que o mercado pode estar especulando que a companhia possa revisar o guidance de 2024 para baixo. "Além disso, a MRV divulga suas prévias operacionais hoje, e boa parte da queda deve ser especulação de que essa prévia deva vir bem abaixo do esperado", diz Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital.

Por que a MRV (MRVE3) está caindo com a MP da reoneração?

Outro fato que pode estar fazendo os papéis MRVE3 caírem está relacionado à MP da reoneração da folha de pagamentos. Isso porque o setor de construção está entre os que terão os tributos descontados a partir do dia 1° de abril.

Conforme consta na Medida Provisória 1.202, que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de dezembro, empresas como a MRV, entre outros segmentos, devem escolher entre recolher a contribuição previdenciária de 20% ou fazer o recolhimento sobre a parcela correspondente a um salário mínimo. Neste último caso, a alíquota será progressiva, começando em 15% neste ano até chegar em 2027 com 18,75%.

Essa mudança pode não apenas afetar os resultados da empresa como também as projeções do mercado. Em manifesto, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) destaca que a medida vai afetar o próprio governo, sobretudo com o Minha Casa, Minha Vida — lembrando que a MRV atua diretamente na construção das moradias desse programa.

“O próprio governo federal precisará pagar mais por obras habitacionais e de infraestrutura, contratadas dentro de programas como o Minha Casa, Minha Vida e o de Aceleração do Crescimento. Desequilíbrios econômico-financeiros dos contratos em vigor poderão levar à paralisação de obras e demissões”, diz o manifesto.

Confira as últimas notícias de Invest: