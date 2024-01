Google demite "centenas" de funcionários para reduzir custo e aumentar foco em IA

O Google demitiu centenas de trabalhadores das mais diversas áreas da empresa na noite de quarta-feira, segundo o jornal americano The New York Times. Os cortes tiveram o objetivo de reduzir custos para aumentar o foco em inteligência artificial.

As demissões ocorrem mesmo após uma série de reorganizações internas feitas pela empresa em 2023. Somente em janeiro do ano passado, cerca de 12.000 funcionários foram demitidos. No fim do terceiro trimestre, o Google ainda tinha 182.000 empregados.

Indignação e ações em alta

Os cortes da última noite foram confirmados pela União dos Trabalhadores da Alhpabet, que se posicionou por meio das redes sociais. "Nossos membros e colegas de equipe trabalham duro todos os dias para criar ótimos produtos para nossos usuários, e a empresa não pode continuar a demitir nossos colegas de trabalho enquanto ganha bilhões a cada trimestre. Não vamos parar de lutar até que nossos empregos estejam seguros", afirmou o órgão em publicação no X (ex-Twitter).

As ações do Google sobem 0,5% no pré-mercado, após as notícias das demissões.

