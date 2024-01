Impulsionada por IA, Microsoft supera Apple em valor de mercado e se torna a mais valiosa do mundo

A Microsoft chegou a superar a Apple em valor de mercado durante o pregão desta quinta-feira, 11, chegando a valer perto de US$ 2,9 trilhões. As ações de ambas as empresas são negociadas em leve queda, com investidores repercutindo negativamente os dados da inflação americana, que saíram acima das expectativas nesta manhã. Ambas as empresas, no início da tarde, eram avaliadas perto de US$ 2,86 trilhões.

A ultrapassagem em valor de mercado ocorre após as ações da Microsoft terem disparado mais de 60% desde o ano passado, com avanços em seus projetos de inteligência artificial. A Microsoft é uma das principais investidoras da OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, e tem buscado aprimorar seus programas já existentes, como o pacote office, por meio da ferramenta. Para alguns analistas, esta é, hoje, uma das principais armas da criadora do Windows.

Humor virou para a Apple

A Apple também chegou a ser vista como uma das potenciais beneficiárias dos avanços da inteligência artificial, mas em menor magnitude, com alta de pouco menos de 40% em um ano. Mais recentemente, no entanto, o humor para as ações da Apple tem virado, diante da perspectiva negativa para a venda de seu novo iPhone.

No início do ano, a companhia chegou a perder US$ 100 bilhões em valor de mercado, após analistas da Barclays passarem a recomendar a venda da ação. Até então, somente o Itaú BBA recomendava a venda da ação da Apple, entre os grandes bancos.

Além da Apple e Microsoft, somente a petrolífera árabe Saudi Aramco possui valor de mercado superior a US$ 2 trilhões. Entre elas, contudo, há uma diferença de US$ 700 bilhões em valor de mercado.

