Ibovespa agora: bolsa abre em alta com inflação abaixo do esperado

A última sessão da semana se inicia com viés cauteloso em meio à aversão ao risco que ronda os mercados globais. Ainda assim, nesta sexta-feira, 10, o Ibovespa iniciou as negociações em leve alta, com investidores repercutindo as falas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), e os números do terceiro trimestre de duas empresas de peso para o índice, a Petrobras (PETR3;PETR4) e o Bradesco (BBDC4).

Antes da abertura do mercado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em outubro, o indicador apontou uma alta de 0,24% no mês, um pouco abaixo das expectativas de 0,29%. No acumulado dos últimos 12 meses, o avanço foi de 4,82%, abaixo da previsão de 4,87%.

Os dados vieram relativamente abaixo das projeções, mas Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, destaca que a expectativa era exatamente essa. “A expectativa era que viesse inclusive abaixo das expectativas, o que acabou sendo confirmando. Isso permite que o Banco Central continue o ritmo de corte de juros”, afirma.

Ibovespa agora

IBOV: +0,77%, aos 119.954 pontos.

E por falar em juros, o presidente do Fed, Jerome Powell, voltou a alimentar as incertezas do mercado quanto a um arrefecimento na taxa do país. Na véspera, em evento do FMI, o dirigente adotou um tom cauteloso em relação à política monetária dos Estados Unidos. Ele afirmou que o BC americano está comprometido com uma política monetária "restritiva o suficiente" para levar a inflação à meta com o tempo. No entanto, advertiu que ele e os membros do comitê "não estamos confiantes de que tenhamos atingido essa postura”.

Voltando ao Brasil, a temporada de balanços do terceiro trimestre promete continuar impactando a bolsa. Na noite da última quinta, a Petrobras reportou uma queda anual de 42% no lucro líquido de R$ 26,7 bilhões. Junto a isso, a estatal anunciou o pagamento de dividendos no montante de R$ 17,5 bilhões. Outra companhia a compartilhar seus resultados no período foi o Bradesco, cujo lucro ficou em R$ 4,62 bilhões, uma queda de 11,5% na comparação anual.

Enquanto a quinta-feira foi recheada de balanços, nesta sexta Enauta e M. Dias Branco serão as únicas companhias a divulgar seus resultados.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em queda. Nesta quinta, a moeda americana cai 0,19%, a R$ 4,930. Na quinta, o dólar fechou em alta de 0,67%, cotado a R$ 4,940.

Maiores altas do Ibovespa

Casas Bahia ( BHIA3 ) : +6,00%

BRF ( BRFS3 ): +5,35%

Yduqs (YDUQ3): +5,35%

Maiores quedas do Ibovespa

IRB ( IRBR3 ) : -2,96%

Braskem ( BRKM5 ): -2,25%

Bradesco (BBDC4) : -203%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.