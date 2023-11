Petrobras (PETR4) anuncia R$ 17,5 bi em dividendos e JCP; veja como receber

A Petrobras (PETR4) aprovou pagamento de R$ 17,5 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) referentes ao resultado da companhia no terceiro trimestre. A estatal divulgou seu balanço na noite desta quinta-feira, 9, e apresentou lucro de R$ 26,7 bilhões.

Este foi o primeiro anúncio de pagamento a acionistas após a mudança da política de dividendos da companhia, que agora tem previsão de proventos na ordem de 45% do fluxo de caixa livre (diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos do trimestre). No trimestre anterior, a Petrobras pagou R$ 14,8 bilhões em proventos.

Quanto a Petrobras (PETR4) vai pagar em dividendos por ação?

O montante equivale a uma remuneração aos acionistas de R$ 1,344365 por ação ordinária (PETR3) e preferencial (PETR4). O valor será dividido em duas parcelas em duas parcelas, a primeira no valor de R$ 0,672183 por ação e a segunda de R$ 0,672182 por papel.

A primeira parcela de pagamento será realizada com R$ 0,243110 via dividendos e R$ 0,429073 via JCP. Já a segunda parcela será integralmente paga sob a forma de dividendos.

Qual a data-com para receber os dividendos da Petrobras (PETR4)?

A data de corte será 21 de novembro para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3 e o record date será dia 24 de novembro para os detentores de ADRs negociadas na New York Stock Exchange (NYSE).

Quando os papéis da Petrobras (PETR4) passam a ser negociados como ex-dividendos?

As ações da Petrobras serão negociadas sem direito na B3 e na NYSE a partir de 22 de novembro.

Qual será a data de pagamento dos dividendos da Petrobras (PETR4)?

Para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3, o pagamento da primeira parcela será realizado no dia 20 de fevereiro de 2024 e o da segunda parcela no dia 20 de março de 2024. Os detentores de ADRs receberão os pagamentos a partir de 27 de fevereiro de 2024 e 27 de março de 2024, respectivamente.