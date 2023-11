Dividendos: 24 ações que pagam dividendos mais indicadas para novembro

As ações da Telefônica (VIVT3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de novembro como pagadoras de dividendos. Os papéis foram citados em 6 das oito carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Telefônica Vivo (VIVT3), os analistas do Bradesco BBI destacaram que as empresas de telecomunicações estão se beneficiando de tendências operacionais positivas, que provavelmente resultarão numa boa geração de caixa e, portanto, em potenciais retornos para os acionistas.

“Além disso, os níveis de despesas/investimentos permanecem sob controle. Vemos VIVT3 sendo negociada a 13x o múltiplo P/L para 2024, e um atraente rendimento de dividendos de 8% para o próximo ano, oferecendo assim uma boa proteção para os investidores.”

VALE3

As ações da Vale (VALE3) aparecem na segunda colocação do ranking, com cinco recomendações. A mineradora divulgou a aprovação da distribuição de dividendos e JCP no montante de US$ 2,0 bilhões, a serem pagos em 1º de dezembro, além do 4º programa de recompra de ações que vai vigorar pelos próximos 18 meses. Esse valor equivale a R$ 2,33/ação ou 3,6% de yield em relação ao fechamento do dia. Nos últimos 12 meses a Vale já havia distribuído R$ 3,69 em remuneração aos acionistas, equivalente a um yield de 5% em relação à média da ação no período.

Segundo os analistas, apesar das incertezas em relação ao ambiente externo, em especial sobre o mercado imobiliário chinês, a Vale segue sendo destaque por sua evolução operacional com controle de custos, além de mostrar uma alocação de capital disciplinada sem deixar de entregar um elevado nível de retorno ao acionista.

Banco do Brasil (BBAS3)

O Banco do Brasil aparece na terceira colocação, com 4 indicações.

O Banco do Brasil divulgou lucro líquido ajustado de R$ 8,8 bilhões no terceiro trimestre deste ano, estável em relação ao trimestre anterior e alta de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Embora um pouco abaixo do consenso, o lucro se alinhou com o que os dados do BCB de julho a agosto indicavam.

Os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) destacaram que o BB continuou com melhoria constante do seu índice de eficiência, atingindo 28% no 3T (vs. 28,3% no 2T), o melhor resultado da série histórica. O Common Equity Tier 1 aumentou 30bps trimestralmente para 12,5%, já considerando o pagamento de R$ 2,3 bilhões (R$ 0,79/ação) em dividendos/juros sobre capital próprio (JCP) relacionados aos lucros do 3º trimestre, gerando um yield de dividendos de 1,5%.

Ação Recomendação Telefônica Brasil (VIVT3) 6 Vale (VALE3) 5 Banco do Brasil (BBAS3) 4 Itaúsa (ITSA4) 2 CFFL Energia (CPFE3) 2 Auren (AURE3) 1 CCR (CCRO3) 1 Gerdau (GGBR4) 1 Petrobras (PETR4) 1 Eletrobras (ELET3) 1 Engie (EGIE3) 1 Prio (PRIO3) 1 Raizen (RAIZ4) 1 Taesa (TAEE11) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 Copel (CPLE3) 1 Cemig (CMIG4) 1 Copel (CPLE6) 1 Iochpe-Maxion (MYPK3) 1 ISA CTEEP (TRPL4) 1 Multiplan (MULT3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Bradespar PN ( BRAP4) 1 Copel PNB (CPLE6) 1

Veja a recomendação por carteira

Ágora Investimentos

Ação Peso (%) Auren (AURE3) 20 CCR (CCRO3) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Brasil (VIVT3) 20

Guide Investimentos

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 CFFL Energia (CPFE3) 20 Petrobras (PETR4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Ação Peso (%) Eletrobras (ELET3) 20 Engie (EGIE3) 20 Prio (PRIO3) 20 Raizen (RAIZ4) 20 Taesa (TAEE11) 20

PagBank

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Copel (CPLE3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Nova Futura

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Cemig (CMIG4) 20 Telefônica Brasil (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Planner

Ação Peso (%) Copel (CPLE6) 20 Iochpe-Maxion (MYPK3) 20 ISA CTEEP (TRPL4) 20 Multiplan (MULT3) 20 Vale (VALE3) 20

Santander

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 CPFL (CPFE3) 20 Petrobras (PETR3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

