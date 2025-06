Ibovespa opera em alta forte com IPCA abaixo do esperado; dólar volta a testar novas mínimas

O resultado veio abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma desaceleração para 0,34% no mês. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) recuou 0,74% na primeira prévia de junho, após ter fechado maio com queda de 0,49%, segundo dados da FGV Ibre divulgados nesta terça-feira. O resultado contrasta com a alta de 0,18% registrada na mesma prévia do mês anterior.

O principal fator para a deflação veio do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que tem peso de 60% no IGP-M e recuou 1,19% em junho. Em maio, na mesma medição, havia registrado leve alta de 0,08%.

No radar hoje

Nesta terça-feira, 10, os mercados operam atentos ao segundo dia de reuniões entre Estados Unidos e China, em Londres. Apesar das críticas recentes do presidente Donald Trump, que afirmou que a China "não é um país fácil", ele também reconheceu que as conversas estão "indo bem".

Com a agenda internacional esvaziada de indicadores, o encontro entre as duas maiores economias do mundo concentra as atenções e pode ditar o tom dos mercados ao longo do dia.