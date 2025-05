IPCA de abril desacelera e fica em 0,43%; inflação acumulada de 12 meses sobe para 5,53%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de abril com alta de 0,43%, desaceleração de 0,13 ponto percentual em comparação ao índice de 0,56% registrado em março.

A inflação acumula alta de 5,53% nos últimos 12 meses, valor superior aos 5,48% observados no período anterior. No ano, o IPCA acumula alta de 2,48%. Em abril de 2024, a variação foi de 0,38%.

O resultado veio em linha com a expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta entre 0,38% e 0,44% no mês. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por que a inflação subiu em abril?

Segundo o IBGE, a inflação no mês passado foi pressionada pela alta de alimentos e produtos de saúde. O grupo Alimentação e bebidas (0,82%) teve o maior impacto no índice, com 0,18 ponto percentual (p.p.). Saúde e cuidados pessoais, com alta de 1,18%, registrou impacto de 0,16 p.p.

