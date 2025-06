Dólar fecha em leve alta a R$ 5,57, com ajustes técnicos

O dólar fechou em leve alta de 0,14% nesta terça-feira, 10, cotado a R$ 5,5704, depois de oscilar entre R$ 5,5388 e R$ 5,5769. Apesar da leve alta, os níveis seguem próximos aos patamares de outubro de 2024. Segundo Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, hoje o que ocorreu foi um ajuste técnico em relação às quedas anteriores. Isso porque o dia foi marcado por surpresas positivas, como o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que veio abaixo do esperado. “O IPCA de maio trouxe alívio ao mercado ao registrar alta de apenas 0,26%, no piso das estimativas, reforçando a leitura de desaceleração inflacionária. O mercado reagiu reduzindo as apostas em uma nova alta da Selic na próxima reunião do Copom”, explicou. Segundo o especialista, a curva de juros ainda precifica uma elevação de 0,25 ponto percentual, mas cresce a percepção de que o ciclo de aperto monetário está próximo do fim. Mesmo assim, o diferencial de juros entre o Brasil e os países desenvolvidos continua alto, o que mantém os ativos brasileiros interessantes para investidores estrangeiros e tem ajudado a fortalecer o real. Lá fora, o foco se voltou para as tratativas entre Estados Unidos e China, que, embora ainda longe de uma resolução, vêm estimulando o apetite global por risco. A simples sinalização de diálogo tem sido suficiente para impulsionar os preços de commodities, como o petróleo, e favorecer tanto as bolsas de países emergentes quanto os mercados norte-americanos - explica Shahini. Às 17h12, o dólar futuro para julho subia 0,12%, a R$ 5,597. Lá fora, o índice DXY valorizava 0,01%. O euro subia 0,04%, para US$ 1,142 e a libra perdia 0,38%, a US$ 1,35.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.