Ibovespa agora: bolsa abre em queda com guerra em Israel reforçando aversão ao risco

O Ibovespa desta segunda-feira, 9, abre em queda em meio às repercussões do conflito entre Israel e Palestina. A guerra teve início no último sábado, 7, com ataques do grupo terrorista Hamas, deixando um saldo superior a mil mortos nas duas nações, e segue sem indefinições quanto ao seu término — e impactos geopolíticos.

As incertezas de uma nova guerra chegaram ao mercado financeiro, que iniciou a semana reforçando a aversão ao risco que já vinha dando tom nas negociações dos índices globais. “Esperava-se uma segunda-feira um tanto quanto morna, por ser feriado de ‘Columbus Day’ nos Estados Unidos, porém hoje não deve ser uma sessão tão tranquila e a aversão a risco deve permanecer com o receio de que a guerra se contamine pelo Oriente Médio”, alerta Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX.

A preocupação não é à toa: a relação pouco amistosa entre Israel e vizinhos do Oriente Médio é histórica. Apesar disso, nesta segunda, 9, o principal apoiador do Estado Palestino, o Irã, negou envolvimento com os ataques do Hamas, embora na véspera o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, tenha declarado que o país apoia a “legítima defesa” dos palestinos.

Ibovespa agora

IBOV: -0,27%, aos 113.867 pontos.

Com o Oriente Médio em estado latente de tensão, junto a posição do Irã — importante produtor de petróleo — a cotação da commodity no mercado internacional disparou. O barril do Brent opera com alta de 3,8%, a US$ 87,83, enquanto o WTI sobe 4,14%, a US$ 86,16.

Diante desse cenário, operam com ganhos as petroleiras listadas no Ibovespa. Entre as maiores altas, estão as privadas: PetroRecôncavo (RECV3), 3R Petroleum (RRRP3) e Prio (PRIO3). As ações preferenciais e ordinárias da Petrobras (PETR4;Petr3) sobem sequencialmente depois delas.

Outra pressão que os investidores vão ficar de olho é com o índice DXY, que opera em alta de 0,37% nesta segunda. “O dólar segue próximo de R$ 5,17, representando cerca de 04% de alta e é o que nós devemos ver pela frente, com o cenário de guerras se sobressaindo — ou se somando e deixando para trás — aos temas de impacto econômico”, pontua Riauba.

Dólar hoje

O dólar hoje abre em alta Nesta segunda, a moeda americana sobe 0,11% a R$ 5,168. Na última sexta, o dólar fechou em alta de 0,14%, cotado a R$ 5,162.

Maiores altas do Ibovespa

PetroRecôncavo ( RECV3 ): +8,93%

3R Petroleum ( RRRP3 ): +4,07%

Prio (PRIO3) : +3,22%

Maiores quedas do Ibovespa

Gol ( GOLL4 ) : -7,66%

Azul ( AZUL4 ) : -5,03%

Alpargata (ALPA4) : -3,49%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.