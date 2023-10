Dólar abre em alta em meio à Guerra de Israel e Hamas nesta segunda-feira, 9

Com os holofotes de todo o mundo voltados para a Guerra de Israel e Hamas, o dólar abriu em alta de 0,48% às 9h12 nesta segunda-feira, 9, cotado a R$ 5,185. A divisa americana fechou em queda de 0,14% a R$ 5,162 na última sessão de sexta-feira, 6, com o mercado repercutindo o número acima do esperado de empregos não-agrícolas criados nos Estados Unidos, o payroll.

O conflito, que teve início no sábado, 7, já deixou mais de 1.000 vítimas entre israelenses e palestinos, segundo as autoridades. De acordo com as últimas atualizações, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, anunciou que o trânsito na Faixa de Gaza foi bloqueado, com proibição de entrada de alimentos e águas.

“Com o conflito em Israel, os mercados internacionais estão mais defensivos, buscando alocação em ativos mais seguros, como o dólar, em detrimento de ações. Os principais índices de bolsa caem e o dólar está forte contra outras moedas (índice DXY está em alta de 0,45% às 9h41)”, diz Leandro Petrokas, diretor de Research, mestre em Finanças e sócio da Quantzed.

Mercados internacionais

Os mercados reagiram e, antes da abertura da sessão desta segunda, as bolsas americanas e européias caíam. Contudo, na outra ponta, ações do setor de petróleo são negociadas em alta. Isso porque a commodity valoriza mais de 3% nesta manhã, cotada acima de US$ 87.

O dólar também subia contra moedas de países emergentes. Às 9:40h a moeda frente o ZAR (África do Sul) subia 0,65%. Já frente o MXN (peso mexicano) valorizada 0,71% e, em comparação ao TRY (lira turca), avançava 0,59%.