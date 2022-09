Ibovespa hoje: Bolsa tem leve alta em volta de feriado com BCs no radar

O Ibovespa sobe nesta quinta-feira, 8, após o feriado do Dia da Independência, marcado por forte apetite ao risco no mercado internacional. O movimento, no entanto, vai na contramão das quedas registradas em bolsas internacionais nesta manhã, com investidores digerindo a decisão do Banco Central Europeu (BCE) e as falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Bolsas da Europa, que iniciaram o dia no positivo, viraram para queda após a decisão do BCE de subir suas taxas de juros em 0,75 ponto percentual, optando por um ajuste mais duro que o esperado por parcela do mercado. O BCE ainda se mostrou mais pessimista para a dinâmica da economia europeia, revisando suas projeções de crescimento para baixo e de inflação para cima.

O clima também é negativo nos Estados Unidos, onde temores de recessão se tornam cada vez maiores. Além do aperto monetário do BCE, Jerome Powell segue dando sinais de que será duro no combate à inflação americana. Em discurso desta manhã, o presidente do Fed voltou a basear seu discurso no ex-presidente do Fed Paul Volcker, conhecido por suas políticas contracionistas, e disse que seguirá agindo "até que o trabalho esteja feito".