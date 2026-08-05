Smart Fit lucra R$ 204 milhões e já mira 60% do resultado vindo do exterior

Smart Fit: A estratégia da companhia nos últimos anos foi ampliar o mercado endereçável para além da mensalidade tradicional de academia (Smart Fit/Divulgação)
Repórter de Mercados
Publicado em 5 de agosto de 2026 às 19h00.
A Smart Fit deixou de ser apenas uma rede brasileira de academias. Hoje, mais da metade das lojas e dos resultados da companhia já vem de fora do país — e a tendência, segundo o CEO Diogo Corona, é que essa participação continue crescendo até superar 60% do resultado.
O movimento mostra a transformação da companhia desde o IPO, realizado há cinco anos. O que começou como uma rede de academias de baixo custo ganhou novas camadas de negócio, com expansão internacional, aquisições, plataforma corporativa de benefícios e novas marcas voltadas ao bem-estar.
No segundo trimestre de 2026, a companhia registrou receita líquida de R$ 2,2 bilhões, alta de 22% na comparação anual. O Ebitda atingiu o recorde de R$ 712 milhões, crescimento de 24%, com margem de 32,7%.
O lucro líquido recorrente somou R$ 204 milhões no período, o que representa uma alta de 8% em relação ao segundo trimestre de 2025, abaixo da alta de 12% que o mercado esperava. Corona explica que o desempenho foi impactado por itens de natureza única, especificamente o pagamento de debêntures, que gerou um efeito imediato no resultado contábil. Já o lucro bruto caixa atingiu R$ 1,1 bilhão, um avanço de 24% na comparação anual.
No período, foram inauguradas 57 academias no trimestre, levando o grupo a 2.170 unidades em 16 países.
“Hoje mais de 50% das nossas lojas estão fora do Brasil. É muito representativo”, afirma Corona. Segundo o executivo, isso tende a aumentar. “A empresa tende a ir para um caminho de mais de 60% do resultado estar fora do Brasil, com certeza”, diz.
A estratégia da Smart Fit deixou de depender apenas da abertura de novas unidades. A companhia passou a construir um ecossistema que reúne academias, studios, benefícios corporativos e produtos digitais.
Desde 2021, o grupo ampliou sua atuação com marcas como Bio Ritmo, Nation CT, Beon, além do agregador de benefícios TotalPass e do produto digital Queima Diária. A base de clientes também aumentou. Segundo a empresa, passou de 3 milhões em 2019 para 8 milhões atualmente.
Um dos pontos destacados pela gestão é que o crescimento financeiro vem superando a expansão física. Enquanto a base de academias cresceu 19%, a receita líquida avançou 22% e o Ebitda subiu 24%.
Além disso, cerca de 34% das lojas ainda estão em fase de maturação, o que representa potencial adicional de crescimento conforme essas unidades ganham escala.
Embora seja conhecida como uma empresa de fitness, a Smart Fit considera a escolha dos imóveis uma das decisões mais importantes do negócio. Para Corona, a localização é um ativo difícil de corrigir depois que uma unidade é aberta.
“O varejo é muito location. Então, a gente tem um grande foco aqui em acertar cada decisão. Cada decisão é uma decisão de US$ 1 milhão que a gente faz”, afirma.
A estratégia imobiliária ajuda a explicar a aquisição da Evolve, rede de academias com forte presença em Brasília e no Centro-Oeste. A Smart Fit concluiu a compra de 60% do capital da Evolve, por meio da subscrição de novas ações ordinárias. A operação envolve um aporte inicial de R$ 39,7 milhões e pode chegar a R$ 99,7 milhões caso metas estabelecidas sejam atingidas.
A Evolve opera 30 academias próprias, sendo seis inauguradas nos últimos 12 meses, além de novas unidades em construção. Segundo Corona, o principal atrativo da operação foi menos a marca e mais o portfólio imobiliário construído pela rede.
Para o executivo, imóveis bem localizados criam uma vantagem competitiva difícil de replicar. “Lojas boas, real estate bom, produto bom, elas são mais defensáveis ao mercado competitivo”, afirma.
Outra aposta da Smart Fit está no TotalPass, plataforma que conecta empresas, colaboradores e academias. O negócio alcançou mais de 2 milhões de usuários e chegou a 35% de participação de mercado no Brasil, segundo Corona. Há um ano, a fatia era de 27%.
O crescimento de oito pontos percentuais em 12 meses é visto pela companhia como um dos principais destaques estratégicos do trimestre.
“Market share é um negócio muito importante, porque não basta você crescer, você tem que tirar do outro. A gente cresceu oito pontos percentuais de market share em 12 meses. É um número super forte”, afirma.
Segundo o CEO, o TotalPass é um movimento pouco óbvio para uma rede de academias, mas pode se tornar uma das principais plataformas do segmento. “A gente está muito forte no jogo, e está nele para ganhar. A gente tem tudo para ser o dominante nesse mercado no Brasil”, diz.
A companhia também avalia levar a plataforma para outros países além de Brasil e México.