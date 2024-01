Ibovespa agora: bolsa abre em queda com perdas da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4)

O Ibovespa desta segunda-feira, 8, abre em queda, seguindo a cautela que predomina nos mercados globais. O pregão de hoje promete ser marcado pela expectativa dos dados inflacionários dos Estados Unidos e China, que serão publicados ao longo da semana, bem como a repercussão da quebra de um banco paralelo chinês e a turbulência que tem derrubado as ações da Boeing.

Por aqui, antes da abertura do mercado, o Boletim Focus trouxe as projeções de economistas consultados pelo Banco Central. Nesta semana, a mediana do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023 foi mantida aos 2,92% — mesmo percentual de um mês atrás. Para este ano, a projeção saiu de 1,52% para 1,59%, ante 1,51% de um mês atrás. Além desses números, a expectativa do BC sobre a inflação de 2023 oscilou para cima. A projeção passou de 4,46% para 4,47%. Um mês antes, a mediana era de 4,51%. Para 2024, foco da política monetária, a projeção seguiu em 3,90%. Há um mês, era de 3,93%.

Na avaliação do economista André Perfeito, o relatório trouxe poucas novidades, mas ele destaca dois pontos de atenção. A primeira foi a projeção altista do PIB. Já a segunda, é em relação às expectativas com o dólar. “Um mês atrás estava em R$ 5,10, agora já está em R$ 5. Isto sugere que o mercado vê a divisa norte-americana mais comportada contra o Real, e esta percepção de longo prazo deve se materializar em melhora no curto prazo”, diz.

Ibovespa agora

IBOV: -0,65%, aos 131.170 pontos.

E por falar em dados da inflação, na próxima quinta-feira, 11, o IBGE publicará os números do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referentes ao mês de dezembro. No mesmo dia, também será divulgado o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) tanto dos EUA, quanto da China. Vale lembrar que, no caso do primeiro, os números são aguardados devido às expectativas sobre o início do ciclo de corte de juros. Na última semana, a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deixou os investidores menos otimistas que os cortes tenham início ainda neste trimestre, conforme uma parcela significativa do mercado precificou.

Já em relação à China, por lá, a semana começa com a notícia de que o Zhongzhi Enterprise Group, um "shadow bank" (banco paralelo) que fornecia empréstimos ao setor imobiliário chinês, teve pedido de falência e liquidação aceito por um tribunal de Pequim. Com a piora do sentimento, as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, 8.

Outra notícia vinda do cenário internacional é sobre a Boeing, cujas aeronaves 737 Max-9 tiveram suspensão de voos para inspeção obrigatória na última semana. Na sexta-feira, 5, uma janela e parte da fuselagem de um avião da Alaska Airlines, com 174 passageiros, explodiu e a porta do avião abriu no ar, o que causou a descompressão em pleno voo e levou a um pouso de emergência logo após a decolagem. O incidente não deixou feridos. Ainda assim, esse foi o gatilho para que a Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA exigisse a inspeção imediata nos jatos. No pré-mercado desta segunda-feira, as ações da fabricante caiam mais de 8%.

Por fim, entre as empresas listadas, destaque para a queda das blue chips Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3;PETR4) logo na abertura do pregão. No caso da primeira, a piora na perspectiva da demanda devido às incertezas na China derrubaram o minério de ferro em 1,1% na bolsa de Dalian. Já o petróleo cai mais de 3% nesta segunda por conta de novos aumentos na produção da Opep.

A queda das commodities, segundo Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, contribuiu para o avanço do dólar nesta segunda-feira. “Os países exportadores de matéria-prima seguem sendo penalizados por essas quedas, inclusive a cesta das moedas emergentes.”

Maiores altas do Ibovespa

Azul (AZUL4) : +2,39%

Alpargatas (ALPA4) : +1,28%

Casas Bahia (BHIA3) : +1,15%

Maiores quedas do Ibovespa

Prio (PRIO3) : -2,41%

Petrobras ON (PETR3) : -2,30%

PetroRecôncavo (RECV3) : -2,33%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta segunda-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,48%, a R$ 4,895. Na última sexta, o dólar fechou em queda de 0,73%, cotado a R$ 4,871.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

