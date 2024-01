Follow-on ‘desastroso’ e 3T23 fraco: Casas Bahia (BHIA3) tem preço-alvo cortado pelo BB

O BB Investimentos cortou o preço-alvo das ações da Casas Bahia (BHIA3). Considerando os resultados da varejista no terceiro trimestre de 2023, junto ao grupamento realizado em dezembro, o valor saiu de R$ 10,40 para R$ 9,80. Apesar do corte, os papéis BHIA3 operam com alta de 2,21% por volta das 11h30 desta segunda-feira, 8.

Em relatório, Georgia Jorge, analista do BB Investimentos, frisa que as ações da Casas Bahia acumularam uma baixa de 81% no acumulado do último ano, em reflexo tanto à situação econômico-financeira da companhia, combinado a um processo de follow-on “desastroso”. Segundo ela, com esses movimentos, a companhia “chancelou um novo patamar de preço para suas ações”.

Casas Bahia (BHIA3) e a decepção com o 3T23

O corte no preço-alvo das ações da Casas Bahia pelo BB veio agora, mas na recomendação o rebaixamento ocorreu assim que os resultados do 3T23 foram divulgados. Diante de números considerados fracos, o banco rebaixou a recomendação para venda.

Além disso, na ocasião, a varejista ainda passou por cortes de ratings corporativos e de crédito, o que acendeu o alerta quanto ao risco de execução do plano de recuperação da companhia.

“Considerando a incorporação de premissas ainda mais conservadoras de crescimento e rentabilidade em 2024 e 2025, entendemos que o Grupo Casas Bahia segue em um momento desafiador, com desequilíbrio entre a relação risco x retorno”, diz o relatório.

