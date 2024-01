Petrobras (PETR4); Prio (PRIO3) e PetroReconcavo (RECV3): ações desabam com petróleo; veja cotações

As ações da Petrobras (PETR4) estão na lanterna do Ibovespa nesta segunda-feira, 8, em dia de forte queda do petróleo no mercado internacional. Tanto o petróleo Brent, referência global da commodity, quanto o WTI, referência para o mercado americano, caem mais de 4% nesta segunda-feira, 8.

Petrobras (PETR4): -2,09%

Petrobras (PETR3): -2,38%

Prio (PRIO3): -1,76%

PetroReconcavo (RECV3): -1,19%

3R Petroleum (RRRP3): +3,82%

A única exceção entre as petroleiras em queda é a 3R Petroleum (RRRP3). Isso porque, apesar da queda da commodity no mercado internacional, a companhia reportou uma alta de 9,1% na produção do quarto trimestre de 2023.

Petróleo em queda

Por volta das 15h (horário de Brasília), tanto o barril do petróleo Brent quanto do WTI operavam com quedas. O primeiro, caia 4,02%, com o barril cotado a US$ 75,59. Já o segundo, cedia 4,76%, a US$ 70,33.

"O petróleo cai motivado em grande parte por causa do ocorrido no Mar Vermelho", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research. Vale lembrar que os últimos dias foram marcados por explosões no Irã e na Líbia, além de novos ataques do grupo Houthis a navios no Mar Vermelho e uma elevação no tom do Hezbollah.

Junto a isso, a Saudi Aramco, estatal petrolífera saudita, decidiu reduzir os preços do petróleo para clientes de todas as regiões — incluindo a Ásia, seu maior mercado. “O petróleo sente o corte dos preços de venda do barril pela Arábia Saudita”, diz Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos.

Confira as últimas notícias de Invest:

Com informações do Estadão Conteúdo