Minério de ferro cai com sinais de demanda fraca na China

O minério de ferro caiu pela terceira sessão consecutiva, em meio a sinais de demanda fraca na China. Os futuros da matéria-prima chegaram a recuar 1,3% nesta segunda-feira, 8, em Singapura, para US$ 136,80 a tonelada.

As usinas siderúrgicas do polo de Tangshan diminuíram as taxas de operação pela segunda semana consecutiva, e a produção diária de aço bruto caiu 14% nos últimos dez dias de dezembro, para o nível mais baixo já registrado desde que a Bloomberg começou a rastrear os dados em 2019.

Ao mesmo tempo, a oferta de minério aumentou. Os embarques diários do Brasil atingiram quase 2 milhões de toneladas no mês passado, ante cerca de 1,5 milhão de toneladas por dia em dezembro de 2022. Os estoques nos portos chineses subiram pela sétima semana consecutiva, um sinal de demanda mais fraca.

Os preços do aço provavelmente permanecerão voláteis, diante de políticas econômicas chinesas que ficaram aquém das expectativas, disse a Huatai Futures.

As cotações da bobina de aço laminado a quente e do vergalhão também caíram em Xangai.

