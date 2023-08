Ibovespa hoje: bolsa oscila perto da estabilidade com cautela no exterior

O Ibovespa oscila perto da estabilidade nesta segunda-feira, 7, entre a cautela no exterior e altas das ações da Petrobras e dos grandes bancos. Investidores aguardam o balanço do Itaú, que será divulgado após o encerramento do pregão.

Ibovespa agora

Ibovespa: + 0,15%, 119.641 pontos

O destaque de alta são as ações do BB Seguridade, que avançam mais de 3% e lideram os ganhos do Ibovespa. A forte valorização ocorre após a seguradora ter registrado lucro líquido de R$ 1,76 bilhões no segundo trimestre, representando uma alta anual de 30,9%. O balanço foi divulgado nesta manhã.

O clima é de cautela no exterior tem como pano de fundo as falas da diretora do Federal Reserve (Fed) Michelle Bowman, que disse haver necessidade de os Estados Unidos seguirem subindo sua taxa de juros para controlar a inflação. "Devemos permanecer dispostos a aumentar as taxas em uma reunião futura se os dados recebidos indicarem que o progresso da inflação estagnou", disse.

As falas aumentam ainda mais as expectativas para o Índice de Preço ao Consumidor (IPC) dos Estados Unidos, que será divulgado nesta quinta-feira, 10.

Maiores altas do Ibovespa

BBSE3: + 3,65%

ASAI3: + 1,75%

MRFG3: + 1,37%

Maiores quedas do Ibovespa

CASH3: - 2,04%

CVCB3: - 0,68%

GOAU4: - 1,58%

Que horas fecha a bolsa de valores

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura é entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro vão das 9h às 17h55.