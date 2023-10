Ibovespa agora: bolsa cai aos 112 mil pontos com dados do Payroll

O Ibovespa desta sexta-feira, 6, opera em queda, após a divulgação de dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Os números eram bastante aguardados pelos investidores do mundo todo, já que devem influenciar na próxima decisão do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Antes da abertura do mercado, o Departamento do Trabalho americano divulgou que 336 mil postos foram criados em setembro, acima do consenso do mercado de 170 mil vagas. A taxa de desemprego, por sua vez, ficou na casa dos 3,7%, levemente abaixo das estimativas que apontavam para 3,8%. Já a variação salarial foi de 4,2%, enquanto as expectativas eram de 4,3%.

A notícia foi vista com pessimismo pelo mercado, segundo Marcelo Boragini, especialista de renda variável da Davos Investimentos. “Tanto a taxa de desemprego quanto do salário foram melhor do que o esperado, mas de uma maneira geral o payroll surpreendeu negativamente os mercados, cujos índices futuros viraram para queda.”

Ibovespa agora

IBOV: -0,67%, aos 112.529 pontos.

Os números fortes do mercado de trabalho, acima do projetado pelo mercado, dão força à tese de que o Fomc (comitê monetário do Fed), na próxima reunião de novembro, pode manter as taxas de juros elevadas por mais tempo. “Números robustos podem confirmar mais uma alta de juros no mercado americano até o final do ano e, com isso, pode se esperar uma forte pressão para o real, que já vem se enfraquecendo”, pontua Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX.

Vale lembrar que as últimas semanas foram marcadas pelo fortalecimento global da moeda americana, na esteira de uma alta consistente dos rendimentos do título do tesouro dos EUA, os treasuries. “Uma nova debandada de dólar poderá ser vista agora, no curto prazo, e jogar moeda americana a um nível acima de R$ 5,20”, alerta Riauba.

Dólar hoje

O dólar hoje abriu em alta. Nesta sexta, a moeda americana sobe 0,74% a R$ 5,208. Na última quinta, o dólar fechou em alta de 0,30%, cotado a R$ 5,169.

Maiores altas do Ibovespa

Santander ( SANB11 ) : +1,16%

Suzano ( SUZB3 ): +0,90%

Banco do Brasil (BBAS3): +0,74%

Maiores quedas do Ibovespa

Yduqs ( YDUQ3 ) : -5,81%

Magazine Luiza ( MGLU3 ) : -4,23%

Vamos (VAMO3) : -3,61%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.