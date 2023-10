Payroll: dado veio acima do esperado, mas Ibovespa subiu. O que aconteceu?

Esta sexta-feira, 6, a primeira do mês de outubro, era uma data aguardada por investidores do mundo todo. Afinal, era dia do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgar o payroll, cujos dados devem influenciar as próximas decisões monetárias do país. Os números vieram acima do esperado e os principais índices globais caíram, inclusive o Ibovespa… Até virarem para o positivo no intradia. O que aconteceu?

Antes da abertura do mercado, o governo americano divulgou que 336 mil postos de trabalho não-agrícolas foram criados em setembro, acima do consenso do mercado de 170 mil vagas. A taxa de desemprego, por sua vez, ficou na casa dos 3,8%, levemente abaixo das estimativas que apontavam para 3,7%. Mas a variação salarial foi de 4,2%, enquanto as expectativas eram de 4,3%.

Inicialmente, a notícia caiu como uma bomba, com a perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) deverá manter o ciclo de juros altos nos EUA. O Ibovespa hoje chegou a recuar para o patamar dos 112 mil pontos, enquanto o dólar superou a barreira dos R$ 5,219. No entanto, poucas horas depois, por volta das 11h (horário de Brasília), os índices globais viraram para alta e o índice DXY passou a cair.

Segundo especialistas ouvidos pela EXAME Invest, a explicação para esse movimento não tem uma causa única. Alex Carvalho, analista CNPI da CM Capital, explica que outros indicadores são olhados, além dos números do payroll. “No mesmo horário saíram dados do ganho médio por hora, que apresentou uma redução. Isso acaba surtindo um efeito mais de longo prazo, mostrando que, apesar de ter um número de empregos mais forte, evidenciando uma economia acelerada, o consumo não está seguindo o mesmo ritmo, devido ao ganho médio que está mais baixo.”

Outra razão foi a taxa de desemprego nos EUA, que veio um ponto percentual acima do projetado pelo mercado. Segundo o analista, embora o dado ainda aponte para um longo prazo em que o Fed mantenha os juros elevados, o tom da preocupação mudou. “Neste primeiro momento, voltam as discussões somente sobre a manutenção da taxa, e não para uma elevação”, explica.

Realização de lucros

Apesar disso, outros fatores, além dos números do payroll, impulsionaram a virada na bolsa. Anilson Moretti, head de câmbio da HCI Invest, lembra que depois que o dólar atingiu a máxima histórica desde maio nesta sexta, o movimento virou para baixo. “Todo mundo que estava comprado, vendeu. E o fluxo estrangeiro, aqui na bolsa, aumentou. Depois dessa venda de dólar futuro, o mercado se estabilizou e o Ibovespa virou para cima”, pontua.

O mesmo fato é reforçado por Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, que destaca que os investidores notaram que o cenário possibilitava a realização de lucros. “O nosso real ficou caro, e quem tinha real viu que era um bom momento para vender e realizar lucros. Quem estava investindo em dólar, quando a moeda subiu bastante, viu que era momento para vender e ganhar dinheiro. As ações caíram e ficaram baratas, então é momento de comprar ação, e assim por diante. É um movimento de correção técnica, o investidor observou uma oportunidade de ganhos e aproveitou”, afirma.