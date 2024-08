Ibovespa abre em queda de 2% com tombo do mercado no Japão; dolar sobe 1,52% a R$ 5,797

Após fechar a sessão anterior em queda de 1,2%, terceiro dia seguido de perdas, o Ibovespa abre as negociações desta segunda-feira, 5, em queda de 2,11% aos 123.209 pontos, contaminado pelo tombo das bolsas no Japão - que, inclusive, fizeram o mercado interromper as negociações durante um período do pregão.

Ibovespa hoje

Tanto a queda do Ibovespa, como das bolsas globais é resultado de um temor entre os investidores de que os Estados Unidos passe em breve por uma recessão. O movimento também impacta o dólar, que sobe 1,52% a R$ 5,797, mas chegou a bater a marca dos R$ 5,826 às 9h13, maior alta desde 15 de maio de 2020, quando fechou em R$ 5,838.

O que colabora para a tese são os dados do payroll, relatório de empregos não-agrícolas, que mostrou que a taxa de desemprego nos EUA em julho cresceu novamente atingindo 4,3% (frente a 4,1% em junho e 3,6% em julho de 2023).

É a maior taxa desde novembro de 2021, superando o consenso de mercado, que esperava manutenção. Na mesma direção, os dados sobre novos postos de trabalho ficaram muito abaixo das expectativas ao registrar a criação de 114 mil novas vagas, enquanto o consenso previa 176 mil vagas.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.