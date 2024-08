Combinadas, as sete maiores big techs perderam US$ 1 trilhão em valor nesta segunda-feira, 5

Apple e Nvidia lideraram uma queda significativa nas ações de tecnologia na segunda-feira, 5, impulsionadas pelo medo de recessão nos EUA e pela decisão da Berkshire Hathaway de reduzir sua participação na fabricante do iPhone, quebrando um rali de meses no setor.

As ações de alto desempenho de Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft e Tesla caíram até 12,2% nas negociações pré-mercado. As perdas nas ações do grupo conhecido como Magnificent Seven (Sete Magnifícas)estavam prestes a eliminar quase US$ 1 trilhão do valor de mercado combinado dessas empresas.

As ações de fabricantes de chips, que têm sido os grandes vencedores do comércio de picaretas e pás de Wall Street para IA, também despencaram, com quedas de até 10,3% para AMD, Intel, Super Micro Computer e Broadcom.

A queda nas ações seguiu um fraco relatório de empregos nos EUA divulgado na sexta-feira, 2, que levou os investidores a buscar ativos seguros e estimulou apostas de que o Federal Reserve terá que cortar as taxas de juros em breve para ajudar no crescimento.

No fim de semana, a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, anunciou que havia reduzido pela metade sua participação na Apple - a principal participação do conglomerado - em uma venda de ações que aumentou as preocupações sobre o futuro do setor tecnológico.

Nvidia na berlinda

Enquanto isso, as ações da Nvidia sofreram um golpe com um relatório de que o lançamento de seus próximos chips de IA pode ser adiado em três meses devido a falhas de design, o que poderia impactar clientes como Meta, empresa-mãe do Facebook, Google, da Alphabet, e Microsoft.

Após impulsionarem ganhos em Wall Street por mais de um ano, as grandes ações de tecnologia vêm sofrendo pressão nas últimas semanas também por sinais de que o retorno dos investimentos pesados em IA demoraria mais do que alguns investidores inicialmente esperavam.

As ações da Amazon, Microsoft e Alphabet - os três maiores provedores de serviços de cloud-computing - caíram após seus relatórios de ganhos frustrarem grandes apostas de que os investimentos maciços em IA se traduziriam rapidamente em crescimento.

Expectativas excessivamente altas e a necessidade de cortes de taxas de juros indicam um cenário de incerteza para o futuro próximo das ações de tecnologia.