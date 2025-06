Ibovespa abre com alta de 0,5%; dólar cai 0,15%, cotado a R$ 5,63

O Ibovespa abriu em alta nesta quarta-feira, 4, após o governo federal informar que estuda medidas alternativas ao aumento do IOF. Por volta das 10h10, o índice subia 0,54%, a 138.287,7 pontos.

O índice fechou em alta na terça-feira, 3, com avanço de 0,56%, aos 137.546 pontos.

Ibovespa hoje

+0,56%, a 137.546 pontos Dólar: -0,15%, a R$ 5,6300

No radar hoje

Os investidores iniciam esta quarta-feira, 4, atentos à nova escalada protecionista dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump assinou, após o fechamento dos mercados na terça-feira, um decreto que dobra as tarifas sobre as importações de aço e alumínio, de 25% para 50%, a partir de hoje.

O mercado estará atento a divulgação do Livro Bege do Federal Reserve, às 15h. Durante a manhã, a agenda americana traz indicadores importantes, como os PMIs de serviços da S&P Global (10h40) e do ISM (11h00), além dos estoques semanais de petróleo do Departamento de Energia (11h30).

No Brasil, o dia é mais esvaziado em dados econômicos, mas o mercado está mais tranquilo após o governo chegar a um acordo com o Congresso para resolver o impasse em torno do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

No campo político, a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta manhã aponta a maior desaprovação ao governo Lula desde o início do terceiro mandato: 57% dos entrevistados reprovam a gestão petista, ante 56% em março.

Entre os eventos do dia, destaque para o lançamento do Pix Automático. Às 10h30, o BC realiza dois leilões de linha, e às 10h45, o Banco Central do Canadá divulga sua decisão de política monetária. O fluxo cambial semanal sai às 14h30. Na Ásia, o PMI composto da China será divulgado às 22h45.

Mercados internacionais

Os mercados da Ásia avançaram na quarta-feira, impulsionados pela alta das ações de tecnologia em Wall Street, com destaque para a fabricante de chips Nvidia, que subiu quase 3%. Na Coreia do Sul, as ações reagiram positivamente à vitória do líder da oposição, Lee Jae-myung, nas eleições presidenciais, com o índice Kospi atingindo o maior nível desde agosto do ano passado.

O índice CSI 300 da China subiu 0,43%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,6%. No Japão, o índice Nikkei 225 encerrou o dia com alta de 0,8%, e a Austrália também registrou ganhos, com o S&P/ASX 200 subindo 0,89%, apesar do crescimento econômico do primeiro trimestre ter ficado abaixo das expectativas.

Na Europa, por volta das 10h, as bolsas mantinham o viés positivo, apesar da entrada em vigor da tarifa de 50% imposta por Donald Trump sobre o aço. O Stoxx 600 subia 0,43%, com o Dax da Alemanha avançando 0,5% e o francês CAC 40 ganhando 0,46%. O FTSE 100, do Reino Unido, registrava alta mais moderada, de 0,28%.

Nos Estados Unidos, os futuros dos principais índices operavam próximos da estabilidade. O Dow Jones recuava 0,06%, o Nasdaq caía 0,02% e o S&P 500 tinha leve baixa de 0,03%.