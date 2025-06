O que é o Pix Automático, como funciona e quando começa a valer

O Pix Automático é a nova funcionalidade criada pelo Banco Central para facilitar o pagamento de contas recorrentes, como mensalidades escolares, academias, planos de saúde, contas de consumo e serviços por assinatura.

A ferramenta começa a valer no dia 16 de junho de 2024 e tem como objetivo ampliar o uso do Pix, substituindo o tradicional débito automático bancário. Com menos exigências técnicas, o novo recurso permitirá que empresas de todos os portes ofereçam cobranças periódicas com mais facilidade.

Diferença entre Pix Automático e Pix Recorrente

Apesar de similares, o Pix Automático e o Pix Recorrente têm diferenças importantes:

Pix Recorrente: o usuário agenda manualmente transferências de valor fixo e datas definidas, autorizando cada operação.

Pix Automático: permite que a empresa envie uma solicitação de autorização ao cliente, que aceita o débito recorrente sem necessidade de confirmar cada pagamento.

A grande inovação é que o Pix Automático dispensa convênios entre empresas e bancos, tornando o sistema mais acessível para negócios menores.

Como vai funcionar o Pix Automático

O processo de uso do Pix Automático será simples e realizado diretamente no aplicativo bancário. Veja o passo a passo:

A empresa envia uma solicitação de autorização de pagamento ao cliente.

O cliente recebe a notificação no app da instituição financeira e aceita ou recusa.

Após autorizado, os pagamentos serão debitados automaticamente nas datas programadas.

O cliente poderá cancelar a autorização a qualquer momento.

Quem poderá usar o Pix Automático?

Pessoas físicas: como pagadoras, com gratuidade na utilização.

Empresas de todos os portes: como recebedoras, mediante possíveis tarifas, dependendo do banco.

A funcionalidade é ideal para negócios que trabalham com cobrança recorrente, como:

Escolas e universidades

Condomínios

Academias

Assinaturas digitais

Planos de saúde

Serviços de internet e TV



Segurança e taxas do Pix Automático

O Pix Automático seguirá os mesmos padrões de segurança do Pix tradicional, com criptografia, autenticação e rastreabilidade.

Os débitos só ocorrerão após autorização explícita do pagador e poderão ser cancelados a qualquer momento.

O Pix Automático terá tarifas?

Para pessoas físicas: gratuito.

Para empresas: podem ser cobradas taxas, conforme a política da instituição recebedora.

Quando o Pix Automático estará disponível?

O lançamento oficial está previsto para o dia 16 de junho de 2024. Antes disso, o Banco Central realizou uma fase de testes com instituições financeiras desde fevereiro, com encerramento em 6 de junho, para garantir a integração segura entre os sistemas.

O Pix Automático usa chave Pix?

Não necessariamente. As transações podem ser feitas com dados bancários convencionais (como agência e conta), além das chaves Pix, se preferido.