Entrada de estrangeiros na B3 é a maior desde 2019 e mostra apetite renovado

O investidor estrangeiro, que esteve ausente em boa parte de 2024, voltou ao mercado acionário brasileiro com apetite renovado em maio de 2025.

A entrada líquida de recursos na B3 somou R$ 10,66 bilhões, o maior valor registrado desde 2019, superando os R$ 10,01 bilhões de agosto de 2024, segundo a consultoria Elos Ayta.

Mesmo ao excluir as emissões primárias, o fluxo de R$ 10,58 bilhões de maio ainda representa o melhor desempenho em mais de cinco anos, mostrando que os investidores estrangeiros voltaram a comprar ações no mercado secundário com intensidade, o que reforça a percepção de confiança no ambiente local.

O retorno expressivo está alinhado com uma recuperação da economia brasileira, após um período de incertezas, especialmente em 2024, quando o fluxo de saída somou R$ 24,2 bilhões.

Com o resultado de maio, o saldo acumulado de 2025 alcança R$ 21,52 bilhões, revertendo completamente a tendência negativa do ano passado.

Sem as emissões primárias, o saldo de entradas líquidas alcança R$ 21,09 bilhões, marcando uma recuperação substancial em comparação com a saída de R$ 32,1 bilhões registrada em 2024. Os números, segundo a consultoria, indicam que o cenário de otimismo e confiança no Brasil foi restaurado, com os investidores estrangeiros alinhados às perspectivas de crescimento sustentado.

Além disso, o volume financeiro negociado também subiu: R$ 327,0 bilhões em compras feitas por investidores estrangeiros em maio, o maior desde agosto do ano passado, representando um crescimento contínuo nos dois meses subsequentes, após R$ 272,2 bilhões registrados em março. Esse aumento nas compras, junto ao leve recuo nas vendas (de R$ 323,4 bilhões em abril para R$ 316,4 bilhões em maio), reforça o sentimento de que os investidores estão mais confiantes e dispostos a apostar em uma recuperação estrutural do mercado brasileiro.