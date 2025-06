Trump vai assinar decreto para aumentar tarifas sobre aço e alumínio para 50%

O presidente Donald Trump vai assinar um decreto nesta terça-feira, 3, que eleva oficialmente as tarifas sobre aço e alumínio de 25% para 50%. A decisão do republicano foi divulgada pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em entrevista coletiva.

Trump declarou na sexta-feira passada que a nova taxa começaria a valer nesta quarta-feira, 4 de junho, no entanto, Leavitt não detalhou a data exata da implementação. A medida intensifica as tensões comerciais em um momento no qual os EUA negociam com diversos parceiros sobre suas tarifas “recíprocas” antes do prazo final de 9 de julho.

Brasil, Canadá e México são os países que mais exportam aço para os EUA, sendo responsáveis por metade das importações americanas. Já o Canadá se destaca como o maior fornecedor de alumínio, fornecendo quase 60% do volume importado.

Disputas judiciais

A autoridade do presidente para aplicar tarifas de forma unilateral está em um contexto jurídico mais fragilizado, depois que um tribunal federal anulou as tarifas estabelecidas sob uma lei de emergência. As taxas sobre aço e alumínio, de 25%, anunciadas de forma separada, não foram afetadas por essa decisão.

Trump comunicou a decisão durante um discurso em uma unidade da United States Steel Corp. na Pensilvânia na última sexta-feira, quando apoiou a venda da empresa para a japonesa Nippon Steel Corp., assegurando que ela continuará sob algum tipo de controle americano.

"Isso significa que ninguém vai conseguir roubar a sua indústria", afirmou aos trabalhadores do setor metalúrgico ao anunciar a elevação da tarifa. "Com 25%, eles conseguem passar por cima daquela cerca; com 50%, eles não conseguem mais passar por cima da cerca."

Em seguida, ele publicou nas redes sociais que a tarifa do alumínio também será ajustada para o mesmo patamar.

O governo Trump enfrenta disputas judiciais sobre grande parte de suas tarifas, aplicadas com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, conhecida pela sigla IEEPA. No entanto, as tarifas sobre aço e alumínio estão fora dessa disputa, pois foram impostas por uma autoridade distinta.

Importações de aço pelos EUA em 2024

Os EUA importaram mais de 26 milhões de toneladas de aço em 2024, segundo dados preliminares da International Trade Administration (ITA), agência do governo americano. Os principais fornecedores no ano passado foram: