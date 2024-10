Ibovespa opera em forte queda com aumento das tensões no Oriente Médio

Após uma onda de otimismo na véspera, quando o Ibovespa chegou a subir quase 2% com a melhora da nota de crédito do Brasil pela Moody’s, o dia de hoje promete ser de mais cautela. Na sessão desta quinta-feira, 3, a bolsa recua 1,36% a 131.694 pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: -1,36% aos 131.694 pontos

O maior receio por parte dos investidores ocorre em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. Segundo Bruno Benassi, analista de ativos da Monte Bravo, há muitas dúvidas sobre se vai existir ou não uma retaliação de Israel em relação ao Irã.

“E mais do que isso, qual seria essa retaliação, com especulações que pode ser na parte de produção de energia por lá, pensando em petróleo”, afirma.

Apesar do petróleo se beneficiar, subindo mais de 5% nos últimos cinco dias, ao que parece, a aversão a risco deve prevalecer na sessão.

Somado a isso, investidores também se posicionam com maior cautela antes dos dados do payroll nesta sexta-feira, 4. Na semana, o relatório Jolts e ADP divulgados nos Estados Unidos mostraram que o mercado de trabalho está mais forte do que o esperado por lá.

Com isso, uma parcela do mercado que apostava em um corte nos juros de 0,50 pontos-percentuais (p.p.) passaram a precificar um corte menor, de 0,25 p.p. na próxima reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).

Devolvendo parte dos ganhos dos últimos dias, impulsionados pelas medidas de estímulo anunciadas pelo governo chinês, a Vale (VALE3) cai hoje 2%, o que também ajuda a manter a bolsa no vermelho.

Dólar hoje

O dólar comercial opera em alta de 0,78%, sendo negociado a R$ 5,486. Na última sessão, a moeda havia subido 0,13% a R$ 5,443.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, que reflete o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o aftermarket, entre 17h25 e 17h45. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 16h55.