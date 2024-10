Bradesco BBI inicia cobertura de São Martinho e SLC com recomendação “neutra”; 3Tentos é top pick

Em meio à forte volatilidade no setor, os analistas do Bradesco BBI iniciaram a cobertura de empresas do agronegócio listadas na bolsa.

Sem incluir a Agrogalaxy, que entrou com pedido de recuperação judicial no mês passado, o universo de cobertura do Bradesco inclui 3Tentos, Boa Safra e Jalles, que receberam recomendação de compra, e São Martinho e SLC, que estão classificadas como “neutras”.

Embora os analistas reconheçam a qualidade de São Martinho e SLC, a visão mais cautelosa é atribuída a fatores conjunturais.

Os analistas preveem que a expansão das áreas plantadas de milho, soja e algodão manterá os preços pressionados no curto prazo.

“Acreditamos que os preços fracos de soja e algodão podem limitar as revisões positivas de lucros para a SLC”, afirmaram os analistas em relatório.

A projeção do Bradesco indica que a companhia deve gerar um fluxo de caixa livre de 8% em 2025. “Isso é bastante saudável para um período de baixa no ciclo, mas, na nossa opinião, não é suficiente para impulsionar um desempenho mais forte no preço das ações no curto prazo.”

No caso de São Martinho, os analistas veem a empresa beneficiada por preços mais altos de açúcar e etanol. A questão é o preço atual. “A empresa oferece um rendimento de FCFE de 9% para o ano fiscal de 2026, o que é positivo, mas já reflete um preço do açúcar 9% acima da curva futura (aproximadamente US$ 22,5/lb). Isso limita a possibilidade de revisões positivas adicionais no curto prazo.”

O Bradesco iniciou a cobertura da SLC com preço-alvo de R$ 22 e da São Martinho, de R$ 32. Embora não estejam tão otimistas com os papéis, os preços-alvo ainda representam potenciais de alta de 18,7% e 16,5%, respectivamente.

3Tentos é top pick

O maior otimismo recai sobre a 3Tentos, para a qual o Bradesco projeta uma valorização de 65%, até atingir o preço-alvo de R$ 18. A empresa é focada na prestação de serviços para produtores rurais e na venda de insumos agrícolas e grãos.

Essa combinação de varejo, comercialização e indústria, reforçada nos últimos anos, foi vista pelo Bradesco como um ponto de resiliência no modelo de negócios da 3Tentos.

A expectativa do Bradesco é de que a 3Tentos apresente um crescimento anual composto dos lucros (CAGR) de 24% entre 2024 e 2027, com um retorno sobre o capital investido (ROIC) de 17% em 2027, mesmo antes de completar seu atual ciclo de investimentos.