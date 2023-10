Ibovespa agora: bolsa opera em baixa com exterior no radar

O Ibovespa inicia esta segunda-feira, 2, e o mês de outubro em queda. Por aqui, o dia começa com dados do boletim Focus no radar, que manteve as expectativas com a inflação em linha, e do mercado de trabalho brasileiro, que será divulgado ao longo do dia. Já no exterior, o mercado repercute a proposta orçamentária do governo dos Estados Unidos nas contas públicas e indicadores econômicos da zona do euro.

Na véspera, o Senado americano aprovou o projeto que prolonga o financiamento a agências federais por mais 45 dias. Com isso, o Congresso dos EUA conseguiu evitar uma paralisação imediata (shutdown) do governo local. Sob esse cenário, os treasuries (títulos da dívida) continuam a se aproximar das máximas em 16 anos.

Outro indicador que alimenta a cautela dos investidores foi o Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) de vários países da zona do euro, que tiveram resultados mistos. Além disso, foram publicados os números do mercado de trabalho na região, que apontam para uma leve contração na taxa de desemprego, saindo de 6,5% para 6,4%.

Ibovespa agora

IBOV: -1,01%, aos 115.353 pontos.

Mais um dado sobre emprego que será publicado nesta segunda é referente ao Brasil. O Ministério do Trabalho divulga às 15h os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) referentes ao mês de agosto. Além desses números, antes da abertura do mercado o Boletim Focus manteve a projeção para a inflação oficial em 2023 em 4,86%, como na semana anterior.

Entre as commodities, as negociações do minério de ferro nas bolsas de China, Hong Kong e Coréia do Sul ficam suspensas até a sexta-feira, 6, devido ao feriado da Semana Dourada. Já o petróleo opera em alta, com o Brent subindo 0,44% e o WTI, 0,18%.

Antes da abertura da bolsa, a Azul (AZUL4) anunciou a conclusão da reestruturação da dívida com a maior parte dos seus arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos. Com isso, a companhia figura entre as maiores altas no início do pregão desta segunda.

Dólar hoje

O dólar hoje abre em alta. Nesta segunda, a moeda americana sobe 0,63% a R$ 5,058. Na última sexta, o dólar fechou em queda de 0,26%%, cotado a R$ 5,027.

Maiores altas do Ibovespa

Marfrig ( MRFG3 ) : +1,78%

Sabesp ( SBSP3 ): +1,36%

Cielo (CIEL3) : +1,15%

Maiores quedas do Ibovespa

Casas Bahia ( BHIA3 ) : -4,78%

Natura ( NTCO3 ) : -2,82%

Lojas Renner (LREN3) : -2,61%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.