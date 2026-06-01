Equador divulga convocados para a Copa do Mundo de 2026; veja a lista

Anthony Valencia, Nilson Angulo e Kevin Rodríguez: os três atacantes estão entre os convocados da seleção equatoriana para a Copa do Mundo de 2026 (ANGELA WEISS / AFP)
Publicado em 1 de junho de 2026 às 07h44.
A seleção do Equador divulgou a lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Sebastián Beccacece definiu os jogadores que representarão o país no torneio após uma campanha de destaque nas Eliminatórias.
A equipe sul-americana chega ao Mundial embalada por ter terminado a fase classificatória entre os primeiros colocados. A expectativa está sobre uma geração considerada uma das mais talentosas da história do futebol equatoriano.
A lista conta com jogadores que atuam no futebol brasileiro. O atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, foi convocado, assim como o zagueiro Félix Torres, do Internacional. O Atlético-MG também terá representantes na seleção equatoriana com o lateral Ángelo Preciado e o volante Alan Franco.
O Equador está no Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A estreia será diante da Costa do Marfim, em 14 de junho. Na sequência, a equipe enfrentará Curaçao e Alemanha na fase de grupos.
Goleiros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisias) e Gonzalo Valle (LDU Quito)
Defensores: Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Yaimar Medina (Genk) e Ángelo Preciado (Atlético-MG)
Meio-campistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Alan Franco (Atlético-MG), Kendry Páez (River Plate) e Nilson Angulo (Sunderland)
Atacantes: Gonzalo Plata (Flamengo), John Yeboah (Venezia), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Anthony Valencia (Royal Antwerp) e Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise)