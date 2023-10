Azul (AZUL4) conclui reestruturação de dívida com arrendadores e fabricantes

A Azul (AZUL4) concluiu a reestruturação da dívida com a maior parte dos seus arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos. A reestruturação reduz os pagamentos de arrendamento futuros em mais de R$1 bilhão por ano. O acordo contemplou os seguintes fatores:

A eliminação das obrigações de pagamento de arrendamento que haviam sido anteriormente diferidas durante a pandemia da COVID-19;

a redução permanente nos pagamentos contratuais de arrendamento, para novas taxas acordadas de mercado;

o diferimento de determinados pagamentos a arrendadores e fabricantes, bem como obrigações contratuais com fornecedores;

outras concessões, incluindo reduções nas obrigações de final de contrato de arrendamento e condições de devolução de aeronaves, eliminação de pagamentos de reservas de manutenção futuras e rescisão antecipada de determinados arrendamentos de aeronaves.

Como parte do acordo, a Azul emitiu US$370.490.204,00 em títulos de dívida sem garantia, com vencimento em 2030 e cupom de 7,500%, em contrapartida a pagamentos e outras obrigações devidas a tais arrendadores e fabricantes.

Emissão de ações

Os arrendadores e fabricantes também concordaram em receber até US$570 milhões em ações preferenciais da Azul a um valor de R$36,00 por ação. A emissão de todas as ações preferenciais abrangidas nesses contratos será feita em parcelas trimestrais, com início no terceiro

trimestre de 2024 e com conclusão prevista para o quarto trimestre de 2027.

Se no momento da aferição, o preço das ações preferenciais da Azul estiver abaixo de R$36,00, a Azul poderá compensar a diferença através da emissão de ações preferenciais adicionais, ou através de liquidação em dinheiro, ou através da emissão de novos instrumentos de dívida