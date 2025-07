Ibovespa diminui alta com notícia que governo entrará com ação no STF sobre IOF

O Ibovespa opera em leve alta na manhã desta terça-feira, 1º, com avanço de 0,22%, aos 139.166 pontos por volta das 11h30.

O índice diminui a alta após o ministro da Advogacia-Geral da União, ministro Jorge Messias, anunciar que o governo ingressará no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do Congresso Nacional em derrubar o decreto presidencial que aumentava as alíquotas do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF).

O movimento ocorre em dia de agenda carregada, com destaque para o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e a divulgação de indicadores industriais no Brasil e nos Estados Unidos.

Na véspera, o principal índice acionário da B3 fechou o dia com alta de 1,45% aos 138.854 pontos.

No mercado cambial, o dólar registrava leve alta de 0,4%, cotado a R$ 5,453, por volta das 11h30. Na véspera, a divisa americana atingiu o menor nível desde setembro de 2024.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,22%, aos 139.166

Dólar hoje: +0,4% a R$ 5,453

No radar hoje

Nesta terça-feira, os investidores estão de olho na fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e na divulgação de dados industriais nos Estados Unidos e no Brasil. As tensões em torno do pacote fiscal de Donald Trump e a proximidade do fim do prazo para a pausa nas tarifas de importação americanas também adicionam incerteza ao pregão.

No Brasil, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) desacelerou para 0,16% na quarta quadrissemana de junho, após alta de 0,34% no encerramento de maio, segundo a FGV. Com isso, o indicador acumula alta de 2,69% no ano e de 4,23% nos últimos 12 meses. A maior contribuição para a desaceleração veio do grupo habitação, seguido por alimentação.

Também divulgada nesta terça-feira, a prévia do Índice de Confiança Empresarial da FGV apontou recuo em junho, sinalizando cautela do setor produtivo diante do cenário econômico.

Já o PMI industrial brasileiro, medido pela S&P Global, caiu de 50,3 pontos em maio para 49,4 em junho, voltando a indicar retração na atividade fabril. Segundo o relatório, a queda foi puxada por recuo nos novos pedidos e redução no volume de produção.

Mais tarde, às 11h45, o Tesouro Nacional realiza leilão de LFTs (Tesouro Selic) e NTN-Bs (Tesouro IPCA+).

Em Brasília, ocorre o lançamento do Plano Safra para todos os produtores rurais, com a presença do presidente Lula. Na Câmara dos Deputados, ganha destaque o requerimento de urgência do projeto de lei complementar 41/2019, que trata da revisão de incentivos fiscais.

Às 14h, a ministra Simone Tebet participa da Comissão Mista de Orçamento para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.

No Senado, segue pendente a votação da MP 1.291/2025, que amplia o uso do Fundo Social do pré-sal e vence na quinta-feira.

O recesso do Judiciário começa nesta quarta-feira, 2.

Mercados internacionais

Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única nesta terça-feira. O índice CSI 300, da China, subiu 0,17% após o PMI industrial da Caixin superar as expectativas e marcar 50,4 pontos em junho. Os mercados de Hong Kong permaneceram fechados por conta de feriado local.

No Japão, o Nikkei 225 recuou 1,24% após forte alta na véspera, enquanto o Topix caiu 0,73%. O Kospi, da Coreia do Sul, avançou 0,58% e o Kosdaq subiu 0,28%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou estável.

Na Europa, os principais índices operavam em baixa por volta das 11h30 (horário de Brasília). O DAX, da Alemanha, recuava 0,54%, o CAC 40, da França, caía 0,23%. O índice europeu Stoxx 600 também registrava queda de 0,33%. Na contramão, o FTSE 100, do Reino Unido, subia 0,01%.

Nos Estados Unidos, os índices mantinham sinal negativo: o S&P 500 cedia 0,19% e o Nasdaq 100 caía 0,63% — o Dow Jones se destoava e subia 0,61%.